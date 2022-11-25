Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Böylece bazı otomobillerde 40 bin lira bazılarında da 100 bin liraya kadar düşüşler oldu. Bugün 455 bin lira olan bir aracın vergisiz fiyatı 214 bin lira olduğundan yeni düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 50'ye inecek. Satış fiyatı yaklaşık yüzde 20 ucuzlayarak 380 bin liraya düşecek.