Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:31
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
08:59
Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi
Son dakika haberler: Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV dilimlerini belirleyen matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otomobillerin vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı. Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. SABAH otomobil fiyatlarına yansıyacak olan düzenlemeyle ilgili tüm detayları derledi.