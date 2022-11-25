Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi
Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 08:59

Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

Son dakika haberler: Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV dilimlerini belirleyen matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otomobillerin vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı. Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. SABAH otomobil fiyatlarına yansıyacak olan düzenlemeyle ilgili tüm detayları derledi.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği ötv dilimlerini belirleyen matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesi yürürlüğe girdi. otomobillerin vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı.

Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Böylece bazı otomobillerde 40 bin lira bazılarında da 100 bin liraya kadar düşüşler oldu. Bugün 455 bin lira olan bir aracın vergisiz fiyatı 214 bin lira olduğundan yeni düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 50'ye inecek. Satış fiyatı yaklaşık yüzde 20 ucuzlayarak 380 bin liraya düşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

CUMHURBAŞKANI KARARI YÜRÜRLÜKTE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu matrah düzenlemesi ile büyük bölümü A B segmentte yer alan birçok yerli ve ithal modelin ÖTV oranı düşecek. Düzenleme öncesinde 425 bin liranın üzerindeki otomobiller yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyordu

Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

En son 13 Ocak 2022'de yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi. Böylece satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında yer alan araçların ÖTV oranları alt dilimlere geçmiş olacak.

Son dakika | Otomobil fiyatlarında indirim ne kadar olacak? ÖTV matrah indirimi ve fiyatlara etkisi

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA LİMİT DEĞİŞTİ
Kararla elektrikli, hibrit otomobillerin ÖTV matrah limitleri de değişti. Kararla, 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı. Matrah üst limiti de 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine yükseltildi.

SON DAKİKA