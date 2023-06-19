Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
08:28
Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor
SABAH yazarı Ufuk Sandık Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişi ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenlere ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. Otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirten Sandık ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi. İşte araba tutkunları için oto piyasasına dair önemli notlar...