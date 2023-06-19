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Haberler Galeri Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor
Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 08:28

Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

SABAH yazarı Ufuk Sandık Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişi ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenlere ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. Otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirten Sandık ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi. İşte araba tutkunları için oto piyasasına dair önemli notlar...

Ufuk SANDIK
Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

Çinli otomobil markalarının pazar payı kısa sürede yüzde 2.7'e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında iddiası artacak

Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye'ye de büyük ilgi gösteriyor.

Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ÖNEMLİ PAY: 9 BİN ADET SATIŞ

İlk olarak 2021'de DFSK ve Skywell Türkiye pazarına girdi. Ardından 2022'de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery Türkiye'de yollara çıktı. Hemen sonrasında ise Leapmotor geldi.

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Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

İLK 5'TEKİ ÇİN OTOMOBİL MARKALARININ SATIŞ SAYISI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Mayıs aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 340 bin 37 adet otomobil satıldı.

Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

İlk beş ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 9 bin 128 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 2.68 oldu.

Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

YENİ MARKALAR GELİYOR

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'de ise 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak elektrikliler başta olmak üzere başka Çinli markalar da Türkiye'ye gelmek istiyor.

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