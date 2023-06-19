Son dakika | Sıfır otomobil piyasasında yeni marka ve model heyecanı: Yeni araçlar geliyor

Çinli otomobil markalarının pazar payı kısa sürede yüzde 2.7'e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında iddiası artacak

Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye'ye de büyük ilgi gösteriyor.

