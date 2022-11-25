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Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:05

TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

Son dakika TOGG haberleri: Cumhuriyet'in 99. yılında Gemlik'te seri üretime başlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat banttan indirdiği yerli otomobil TOGG'un üretim sahası kapılarını SABAH'a açtı. Ufuk Sandık fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesislerini inceledi. İşte TOGG fabrikasından yeni görüntüler, son dakika bilgileri ve çok önemli notlar

UFUK SANDIK
TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

29 Ekim'de seri üretime başlayan Togg'un Gemlik Kampüsü, kapılarını SABAH'a açtı. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nün kapıları Sabah Gazetesi için açıldı. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik. Dolu dolu geçen 7 saatlik ziyarette tip onayı için üretilen akıllı cihazların üretim bandından inişini gördük.

TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

Fabrika arazisi içinde yer alan 1.6 km'lik test pistinde C-SUV modelinin 0-100 km hızlanma testini gerçekleştirdik. Ayrıca fabrika turu boyunca bize eşlik eden Togg CEO'su Gürcan Karakaş, sorularımızı da yanıtladı.



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TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

İLK KAYNAĞI CEO YAPIYOR

Aralık 2021 tarihinde kaba inşaatı biten Gemlik fabrikasında üretim hatlarına yerleştirilmek için sıra sıra dizilmiş olarak gördüğüm robotlar, artık iş başı yapmış. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobili çoktan üretmeye başlamış.

TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

Togg Gemlik fabrikasında 250 robot çalışıyor. Robotlara Togg'da çalışmaya başlanan ilk 250 kişinin ismi verilmiş. Şirketin ilk çalışanı olan CEO Gürcan Karakaş'ın ismi gövde bölümünde otomobilin ilk kaynağını yapan robota verilmiş.
Fabrikada otomasyon yüzde 90 gibi yüksek seviyede.

TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor

Robotlar, kaynaktan, boyaya adeta her işi yapıyor. Togg, son yıllarda gördüğüm fabrikalar içinde en çok robotu olan üretim tesisiydi. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanılmış. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.

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