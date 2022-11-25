Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
07:05
TOGG fabrikasından yeni görüntüler; 3 dakikada bir araç üretiliyor
Son dakika TOGG haberleri: Cumhuriyet'in 99. yılında Gemlik'te seri üretime başlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat banttan indirdiği yerli otomobil TOGG'un üretim sahası kapılarını SABAH'a açtı. Ufuk Sandık fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesislerini inceledi. İşte TOGG fabrikasından yeni görüntüler, son dakika bilgileri ve çok önemli notlar