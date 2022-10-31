Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
07:16
Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!
Son dakika haberler: TOGG hem yurt içinde hem de yurt dışında yankı uyandırmaya devam ediyor. Tanıtıldığı ilk andan bu yana heyecanla beklenen yerli otomobili almak için birçok talipli sipariş için adeta sıra üstüne sıraya giriliyor. Tüm ülkeyi heyecana boğan yerli otomobil Togg'u satın almak için Türk iş dünyası sıraya girdi. Türkiye'nin en büyük STK Başkanları, "Araçla gurur duyuyoruz, mutlaka almak istiyoruz" dedi.