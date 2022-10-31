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Haberler Galeri Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:16

Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

Son dakika haberler: TOGG hem yurt içinde hem de yurt dışında yankı uyandırmaya devam ediyor. Tanıtıldığı ilk andan bu yana heyecanla beklenen yerli otomobili almak için birçok talipli sipariş için adeta sıra üstüne sıraya giriliyor. Tüm ülkeyi heyecana boğan yerli otomobil Togg'u satın almak için Türk iş dünyası sıraya girdi. Türkiye'nin en büyük STK Başkanları, "Araçla gurur duyuyoruz, mutlaka almak istiyoruz" dedi.

Betül ALAKENT
Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

Son dakika TOGG haberleri: Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılması, iş dünyasında da büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "yapılamaz" denileni yapmayı başardığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, araç satışa sunulmadan sipariş vermek için sıraya girdi.

Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçların ülke ekonomisinin vitesini yükselteceğini söyleyen STK başkanları, sipariş vermek için şimdiden gün saymaya başladı.

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Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

ASKON Başkanı/ Orhan Aydın: ASKON olarak ilk etapta 5 bin adet almak istediğimizi bildirdik. Ancak eğer bize daha fazla kota verilirse bu sayıyı 10 bin adete kadar çıkarabiliriz. Çünkü Togg, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır.

Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz.

Son dakika | TOGG etkisi; Yerli otomobil için iş dünyası da sırada!

GURUR DUYUYORUZ: Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda biz de kendi yerli otomobilimizle olmalıyız. Bu projeyle gurur duyuyoruz.

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