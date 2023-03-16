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Haberler Galeri Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:22

Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

Son dakika TOGG haberleri: Yerli otomobil T10X modelinin siparişleri için başvuru süreci bugün resmen başlıyor. TOGG ön sipariş hakkı ve süreciyle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Düşük maliyetli kredi desteği de sağlanacak olan TOGG'u edinmek için vatandaşlar mevcut araçlarını da ilan sitelerinde satışa çıkardı. Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı da beklentileri karşıladı. Birçok noktada sergilenen TOGG T10X modelini görev vatandaşlar oldukça heyecanlı. Sektör çalışanları "Yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek" olmasına dikkat çekti

Mustafa KAYA
Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

Son dakika TOGG haberleri: Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un satışa çıkarılması heyecanla beklenirken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacağının açıklanması vatandaşlarda sevinç yarattı. Yazılımcı Kadir İldeniz, TOGG'un kalitesi ve fiyatının diğer marka araçlarını kıskandıracak seviyede olduğunu söyledi.

Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

SON DAKİKA | TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI

Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden sipariş alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.

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Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

TOGG T10X'İN FİYATI AÇIKLANDI; BEKLENTİ KARŞILANDI

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yakın tarihte satışa sunulacağını ve TOGG T10X modelinin fiyatının 953 bin liradan başlayacağını açıklaması vatandaşları mutlu etti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un satış fiyatı resmi olarak belli olunca TOGG meraklıları AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için akın etti.

Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ VE FİNANSMAN DESTEĞİ

TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girerek TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlayacağı, yılsonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilerek 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim edeceği açıklandı. Buna göre, noter huzurunda satışa sunulacak olan otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.

Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı

"HEP YABANCI MARKALARI ALIP SATTIK ŞİMDİ GURURLA YERLİ VE MİLLİ MARKAMIZI ALIP SATACAĞIZ"

Yerli ve milli otomobile kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten otomotiv sektöründe iş yapan Ahmet Eren Ölmez, "Gaziantep'te otomobil alım satımı ile ilgilendiğimiz için Cumhurbaşkanımız tarafından 60 yıllık hayalimizin hayata geçirilmesinden ve yerli otomobilimize kavuşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hep yabancıların otomobillerini alıp sattık. Şimdi yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek. Teknolojisi ve uygun fiyatı ile otomobil piyasasında büyük yankı uyandıracak. Şimdi sabırsızlıkla TOGG araçlarını özellikle de Antep fıstığı yeşili renklerini alıp satmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen kuraya adımı yazdırdım. Yerli otomobilimizi üretip dünya pazarına sunan vatandaşları olarak göğsümüzü kabartan başta Cumhurbaşkanımız ve babayiğitlere teşekkür ediyoruz. İlk yerli ve milli markamızla dünya otomobil piyasasına meydan okuyacağız. Bir gün tüm dünya bizim yerli otomobilimizi kullanacak" dedi.

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