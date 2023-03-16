Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
07:22
Son dakika | TOGG için süreç resmen başladı; Otomobil piyasasında fiyat ve uygun taşıt kredisiyle TOGG heyecanı
Son dakika TOGG haberleri: Yerli otomobil T10X modelinin siparişleri için başvuru süreci bugün resmen başlıyor. TOGG ön sipariş hakkı ve süreciyle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Düşük maliyetli kredi desteği de sağlanacak olan TOGG'u edinmek için vatandaşlar mevcut araçlarını da ilan sitelerinde satışa çıkardı. Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı da beklentileri karşıladı. Birçok noktada sergilenen TOGG T10X modelini görev vatandaşlar oldukça heyecanlı. Sektör çalışanları "Yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek" olmasına dikkat çekti