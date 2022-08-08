Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

30 MİLYARLIK YATIRIM

30 milyar liralık yatırımın yapılacağı tesis, 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.