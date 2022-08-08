Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
06:52
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...
Son dakika haberler: Türkiye yerli otomobil üretmekle kalmadı. Yerli otomobilin yollara çıktığı andan itibaren ihtiyaç duyacağı tüm üniteleri de yerli ve milli olarak üretmeye başladı. Son günlerde sık sık yeni gelişmelerle karşımıza çıkan TOGG ile ilgili bir güzel haber daha geldi. Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti. Ufuk Sandık kaleme aldı...