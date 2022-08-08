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Haberler Galeri Son dakika | Yerli otomobil TOGG'dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:52

Son dakika | Yerli otomobil TOGG'dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

Son dakika haberler: Türkiye yerli otomobil üretmekle kalmadı. Yerli otomobilin yollara çıktığı andan itibaren ihtiyaç duyacağı tüm üniteleri de yerli ve milli olarak üretmeye başladı. Son günlerde sık sık yeni gelişmelerle karşımıza çıkan TOGG ile ilgili bir güzel haber daha geldi. Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti. Ufuk Sandık kaleme aldı...

UFUK SANDIK
Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti.

DENEME ÜRETİMLERİ BAŞLADI

Türkiye'nin otomobili Togg'un bataryalarını üretecek Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), deneme üretimine başladı.

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

Togg ve Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro, yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de ki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ürettiği ilk batarya tüm testlerden başarıyla geçti.

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Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine ise 2023'den itibaren başlayacak. Siro, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında,

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üretecek. 2023 ilk çeyrekte satışa sunulacak ilk Togg modeli C-SUV, yerli bataryayı kullanacak. Togg tesisi, hem kendi aracı hem de bataryasını üretebilen dünyadaki sayılı fabrikalardan biri olacak.

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’dan bir sürpriz daha! Her anı her ihtiyacı yerli...

30 MİLYARLIK YATIRIM

30 milyar liralık yatırımın yapılacağı tesis, 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

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