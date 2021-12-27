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Haberler Galeri Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var! Üretim hatlarının kurulumu başladı
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:27

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var! Üretim hatlarının kurulumu başladı

Son dakika... Yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOGG fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Üretim tesisindeki inşaat çalışmaları hızla sürüyor. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Togg'un Gemlik tesisinde boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına başlandı. 2022 sonunda seri üretime geçecek akıllı fabrikada 250 robot görev yapacak. C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Ayrıca TOGG'un Gemlik'teki tesisinin havadan drone görüntüleri geldi. Yerli otomobilin logosu da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte yeni yerli otomobil TOGG haberinin detayları...

Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Üretim hatlarının kurulumu başladı

Son dakika TOGG haberi! Togg'un Gemlik tesisinde boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına başlandı. 2022 sonunda seri üretime geçecek akıllı fabrikada 250 robot görev yapacak. C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Gemlik’teki fabrikadan drone görüntüleri

İLK SERİ ARAÇ 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE

Togg, ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde Üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı.

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Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Üretim hatlarının kurulumu başladı

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız Togg'un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un, önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık" dedi.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Gemlik’teki fabrikadan drone görüntüleri

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği 'Yeniliğe Yolculuk' buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Gemlik’teki fabrikadan drone görüntüleri

SÖZLERİMİZİ TUTTUK, YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ

Togg'un Gemlik Tesisleri'nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

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