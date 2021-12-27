Son dakika: Yerli otomobil TOGG’dan yeni haber var! Üretim hatlarının kurulumu başladı

Son dakika... Yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOGG fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Üretim tesisindeki inşaat çalışmaları hızla sürüyor. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Togg'un Gemlik tesisinde boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına başlandı. 2022 sonunda seri üretime geçecek akıllı fabrikada 250 robot görev yapacak. C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Ayrıca TOGG'un Gemlik'teki tesisinin havadan drone görüntüleri geldi. Yerli otomobilin logosu da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte yeni yerli otomobil TOGG haberinin detayları...