Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

Taksilerde yeni ve bir o kadarda şaşırtıcı bir döneme giriliyor. Teknolojinin gelişimi hayatımızdaki her şeyi tepeden tırnağa etkilemeye devam ediyor. İnsanlık her gün kendi sınırlarını zorlamayı sürdürüyor. Son olarak ünlü teknoloji fuarında görüntülenen bu araç artık işin ne boyutlara geldiğinin kanıtı niteliğinde. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de sıra dışı bir 'taksi' ortaya çıktı. İşte Hyundai ile Uber ortaklığında geliştirilen yeni araç. Bu aracı diğerlerinden ayıran çok önemli bir fark var. Geleceğin taksisi olarak nitelendirilen uçan taksi sonunda yüzünü gösterdi.