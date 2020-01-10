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Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

Taksilerde yeni ve bir o kadarda şaşırtıcı bir döneme giriliyor. Teknolojinin gelişimi hayatımızdaki her şeyi tepeden tırnağa etkilemeye devam ediyor. İnsanlık her gün kendi sınırlarını zorlamayı sürdürüyor. Son olarak ünlü teknoloji fuarında görüntülenen bu araç artık işin ne boyutlara geldiğinin kanıtı niteliğinde. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de sıra dışı bir 'taksi' ortaya çıktı. İşte Hyundai ile Uber ortaklığında geliştirilen yeni araç. Bu aracı diğerlerinden ayıran çok önemli bir fark var. Geleceğin taksisi olarak nitelendirilen uçan taksi sonunda yüzünü gösterdi.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 08:21
Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

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Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

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Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen teknoloji fuarı CES 2020'de Hyundai ve Uber'in birlikte geliştirdiği 'uçan taksi' damga vurdu.

Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

S-A1 adını taşıyan bu özel araç, dikey iniş kalkış yapabilecek şekilde optimize edilmiş pervanelere ve tasarıma sahip. Tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilen uçan taksi, 300 – 600 metre irtifa aralığında 290 km/s seyir hızına çıkabilecek şekilde tasarlanmış.

Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

Başlangıçta 96 kilometre menzile sahip olması ön görülen aracın yalnızca 7 dakikada tamamen şarj edilebileceği de altı çizilen noktalar arasında.

Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre uçan taksi ilk etapta pilot tarafından kontrol edilecek. Ancak ilerleyen aşamalarda tamamen otonom bir şekilde yani insan kontrolüne ihtiyaç duymadan çalışabilecek.

Taksilerde yeni dönem! Yolcuları uçuracak

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