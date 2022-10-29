TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

Giriş Tarihi: 29.10.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 17:01

Türkiye'nin vizyon projesi olan TOGG için büyük gün geldi. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde banttan iniyor. TOGG'un üretim tesisinin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tanıtım için gözler Gemlik Fabrikası'na çevrilirken TOGG özellikleri, satış fiyatı, modelleri ve renkleri gibi detaylar da netlik kazanmaya başladı. Yerli otomobilimizin ülkemizin benzersiz güzelliklerini yansıtacak renkleri açıklandı. Buna göre TOGG; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimli renk seçenekleriyle üretilecek. Peki, TOGG modelleri nasıl olacak, hangi renklerde üretilecek? İşte, Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı, renkleri ve fotoğrafları...