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Haberler Galeri TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları
Giriş Tarihi: 29.10.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 17:01

TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

Türkiye'nin vizyon projesi olan TOGG için büyük gün geldi. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde banttan iniyor. TOGG'un üretim tesisinin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tanıtım için gözler Gemlik Fabrikası'na çevrilirken TOGG özellikleri, satış fiyatı, modelleri ve renkleri gibi detaylar da netlik kazanmaya başladı. Yerli otomobilimizin ülkemizin benzersiz güzelliklerini yansıtacak renkleri açıklandı. Buna göre TOGG; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimli renk seçenekleriyle üretilecek. Peki, TOGG modelleri nasıl olacak, hangi renklerde üretilecek? İşte, Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı, renkleri ve fotoğrafları...

TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG için tarihi gün geldi. Yerli ve milli aracımız TOGG'un üretim tesisi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle TOGG banttan inecek ve seri üretime geçilecek. Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen TOGG'un özellikleri, renkleri, satış fiyatı ve modelleri gibi detaylar da netleşti. Merakla beklenen yerli otomobilimiz Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Peki TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, hangi renklerde üretilecek? İşte TOGG satış fiyatı, modelleri, teknik özellikleri, renkleri ve fotoğrafları…

TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

YERLİ OTOMOBİL TOGG SATIŞ FİYATI, MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali TOGG ile gerçek oluyor! Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı bugün banttan iniyor.

Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor.

İşte, TOGG'un fiyatı, renkleri, modelleri, teknik özellikleri ve fotoğrafları;

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TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

TOGG RENKLERİ

Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

TOGG modelleri ve renkleri: Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu TOGG yerli otomobil satış fiyatı renkleri ve fotoğrafları

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

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