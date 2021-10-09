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Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 10:32

Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

Volkswagen denilince akla gelen ilk araçlardan biri Golf'tür. 1974'ten beridir üretimde olan Golf, Alman markanın en uzun soluklu modellerinden biri. Türkiye'de ve farklı ülkelerde yollarda sıklıkla gördüğümüz Golf hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Yıllardan beridir, Golf'lerde bulunan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun Volkswagen Golf'le de sınırlı olduğunu düşünmeyin, birçok markanın araçlarında gizli özellikler var. Volkswagen'den Opel'e, Ford'dan Peugeot'ya kadar birçok markanın araçlarında yer alan az bilinen ekstra özellikleri listeledik.

Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

Her otomobilde güvenlik, rahat sürüş ve yolculuk için standart özellikler bulunur. Söz konusu standart özellikler Mercedes, Tesla, BMW, Opel, Renault, Mazda, Volkswagen vs... yani herhangi bir marka fark etmeksizin aynıdır. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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