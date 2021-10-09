Volkswagen Golf sahipleri dikkat! Arabanızı geri vitese aldığınız zaman...

Her otomobilde güvenlik, rahat sürüş ve yolculuk için standart özellikler bulunur. Söz konusu standart özellikler Mercedes, Tesla, BMW, Opel, Renault, Mazda, Volkswagen vs... yani herhangi bir marka fark etmeksizin aynıdır. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...