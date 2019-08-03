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  • Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

serisi yıllardır popülerliğini korumuş ve 'de de oldukça tutulan bir seri. Yeni Golf de merakla bekleniyor. Bununla birlikte Golf 8'in gelişim süreci şimdiye kadar plana göre ilerlemedi. Teknolojiyi arkasına alan Volkswagen, Golf'e havadan güncelleme özelliğini entegre etmek istiyordu, ancak gelen havadislere göre bu konudaki yazılımsal problemler planda bir takım sorunlara neden olmuş. Ancak konumuz yeni Golf değil, aksine eski model bir Golf. Aracını yeniletmek isteyen bir adam, Golf'ünü ustaların ellerine bıraktı ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:18
Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Eski model araçlar yenilendiğinde son halleri şaşkına çevirebiliyor. Hurda olarak alınan, ancak sanat eserine dönen birçok aracın hikayesine internette, televziyonda, hatta çevrenizde bile denk gelmiş olabilirsiniz. Eski model bir de yenilendi. Aracın sahibi son haline inanamadı.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Bu defa eski kasa bir 'ü yenilediler.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Aracın değişimi inanılmaz oldu.

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

İşte o kareler...

Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!
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Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!
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