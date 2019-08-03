Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Eski model araçlar yenilendiğinde son halleri şaşkına çevirebiliyor. Hurda olarak alınan, ancak sanat eserine dönen birçok aracın hikayesine internette, televziyonda, hatta çevrenizde bile denk gelmiş olabilirsiniz. Eski model bir Volkswagen Golf de yenilendi. Aracın sahibi son haline inanamadı.