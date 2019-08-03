Volkswagen Golf şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı!

VolkswagenGolf serisi yıllardır popülerliğini korumuş ve Türkiye'de de oldukça tutulan bir seri. Yeni Golf de merakla bekleniyor. Bununla birlikte Golf 8'in gelişim süreci şimdiye kadar plana göre ilerlemedi. Teknolojiyi arkasına alan Volkswagen, Golf'e havadan güncelleme özelliğini entegre etmek istiyordu, ancak gelen havadislere göre bu konudaki yazılımsal problemler planda bir takım sorunlara neden olmuş. Ancak konumuz yeni Golf değil, aksine eski model bir Golf. Aracını yeniletmek isteyen bir adam, Golf'ünü ustaların ellerine bıraktı ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı.
Giriş Tarihi: 03.08.2019
16:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019
16:18