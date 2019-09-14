Volkswagen Golf'ün dönüşü muhteşem oldu! Volkswagen Golf'ün son halini görenler gözlerine inanamadı

Yeni Volkswagen Golf hakkında raporlar gelmeye devam ediyor. Golf 8'in tasarımını ortaya koyan casus fotoğraflar da internete düştü. Yeni Golf gündemi meşgul etmeye devam ederken, Golf'ün eski modelleri de oldukça ilgi çekiyor. Eski model araçlar yenilendiğinde son halleri şaşkına çevirebiliyor. Hurda olarak alınan, ancak sanat eserine dönen birçok aracın hikayesine internette, televziyonda, hatta çevrenizde bile denk gelmiş olabilirsiniz. Eski model bir Volkswagen Golf de yenilendi. Aracın sahibi son haline inanamadı.