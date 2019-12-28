Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

Dün Gebze'de düzenlenen törenle uzun zamandır beklenen tanıtıldı. Başkan 'ın katıldığı törende, TOGG ('nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. Törende yerli otomobilin SUV ve konsept sedan modelleri gösterildi. TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Elektrikli olan yerli otomobil, birçok teknolojiyi barındırıyor. Peki bu teknolojiler nedir? Yerli otomobilde yer alan özelliklere biraz daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:38
Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform.

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimariye sahip.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

Sınıfının en uzun aks mesafesini sunuyor.

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

Yapılan açıklamaya göre yerli otomobilde 300+ veya 500+ km menzil sağlayan pil seçenekleri var. %100 şarj ile mesela İstanbul'dan İzmir'e kesintisiz bir seyahat gerçekleştirebiliyor.

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

Araçta hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj olabiliyor.

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

doğuştan elektrikli platform ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorlu otomobillere kıyasla daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri

TOGG'un açıklamasına göre yerli otomobilde 8 yıllık pil garantisi sunuluyor.

BİZE ULAŞIN