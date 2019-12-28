Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri
Yerli otomobilde yer alan teknolojiler nedir? İşte özellikleri
Dün Gebze'de düzenlenen törenle uzun zamandır beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. Törende yerli otomobilin SUV ve konsept sedan modelleri gösterildi. TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Elektrikli olan yerli otomobil, birçok teknolojiyi barındırıyor. Peki bu teknolojiler nedir? Yerli otomobilde yer alan özelliklere biraz daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 28.12.2019
11:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
11:38
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