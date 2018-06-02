Turp yemeyi çok seviyorsanız bir de suyunu deneyin. 1 hafta boyunca her gün bir bardak turp suyu içerek sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İşte turp suyunun bilinmeyen faydaları… KANSERE KARŞI KORUR İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi gören turp suyu kansere karşı etkili bir üründür. BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİDİR Böbrek taşı sorununuz varsa günlük Turp suyu tüketimi yapmanız tavsiye edilir. AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir. AKCİĞERİ TEMİZLER İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran turp suyu akciğerleri ve bronşları temizleyici bir etkiye sahiptir. KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİR Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında turp suyu kullanımı oldukça etkilidir. VÜCUDU DENGELER Düzenli turp suyu tüketimi ile vücutta bulunan serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.