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1 hafta boyunca her gün...

Giriş Tarihi: 02.06.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:03
1 hafta boyunca her gün...

Turp yemeyi çok seviyorsanız bir de suyunu deneyin. 1 hafta boyunca her gün bir bardak turp suyu içerek sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İşte turp suyunun bilinmeyen faydaları…

1 hafta boyunca her gün...

KANSERE KARŞI KORUR

İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi gören turp suyu kansere karşı etkili bir üründür.

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1 hafta boyunca her gün...

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİDİR

Böbrek taşı sorununuz varsa günlük Turp suyu tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

1 hafta boyunca her gün...

AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER

Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.

1 hafta boyunca her gün...

AKCİĞERİ TEMİZLER

İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran turp suyu akciğerleri ve bronşları temizleyici bir etkiye sahiptir.

1 hafta boyunca her gün...

KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİR

Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında turp suyu kullanımı oldukça etkilidir.

1 hafta boyunca her gün...

VÜCUDU DENGELER

Düzenli turp suyu tüketimi ile vücutta bulunan serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.

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