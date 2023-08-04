20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

GARAJ ÖNÜNDE BAYILDI

Susuzluğun yanı sıra baş dönmesi ve inatçı bir baş ağrısından da şikayet eden kadın tatil dönüşü evlerinin garajının önünde bayıldı. Ashley'in kardeşi Devon, "Kız kardeşim Holly enkaz gibi bir sesle beni aradı. Ashley'nin hastanede olduğunu söyledi. Doktorların söylediğine göre beyninde şişlik vardı ve buna neyin neden olduğunu bilmiyorlardı" dedi.