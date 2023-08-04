20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

ABD'de iki çocuk annesi 20 dakikada 2 litre su içtikten sonra öldü. Ashley Summers, Temmuz ayı başlarında Indiana'daki Lake Freeman'da vakit geçiriyordu ve başı döndü. Şiddetli bir baş ağrısı ve susuzluk belirtileriyle bir şişe su içmeye karar verdi. Ancak susuzluğunu gideremeyince 20 dakika içinde 500 ml'lik dört şişe su içti. 20 DAKİKADA 2 LİTRE SU İÇTİ Kardeşi Devon Miller, yaptığı açıklamada kardeşinin sadece 20 dakika içinde 4 şişe su içtiğini belirterek 'Her biri yarım litre, toplamda 2 litre su. Bu insanların günlük içtiği miktara yakın' dedi. GARAJ ÖNÜNDE BAYILDI Susuzluğun yanı sıra baş dönmesi ve inatçı bir baş ağrısından da şikayet eden kadın tatil dönüşü evlerinin garajının önünde bayıldı. Ashley'in kardeşi Devon, 'Kız kardeşim Holly enkaz gibi bir sesle beni aradı. Ashley'nin hastanede olduğunu söyledi. Doktorların söylediğine göre beyninde şişlik vardı ve buna neyin neden olduğunu bilmiyorlardı' dedi. SU ZEHİNLENMESİ ETKİLİ OLDU IU Health Arnett Hastanesinde tedavi altına alınan Ashley yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar ölüm nedeninin 'su zehirlenmesi' olduğunu söylediler. 2 çocuk annesi kadının ölümü tüm ailede bir şok etkisi yarattı. Devon o ana kadar 'su zehirlenmesi' diye bir şeyden haberdar olmadıklarını söyledi. SU ZEHİRLENMESİ NEDİR Su zehirlenmesi, kısa sürede çok fazla su tüketildiğinde veya altta yatan sağlık koşullarından dolayı böbrekler çok fazla su tuttuğunda ortaya çıkar. Su toksisitesinin belirtileri arasında genel olarak iyi hissetmeme, kas krampları, ağrı, mide bulantısı ve baş ağrıları yer alır. Su zehirlenmesi, vücudun ihtiyacından fazla su içilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Su zehirlenmesi, vücuttaki sodyum ve diğer elektrolitlerin seviyesinin aşırı derecede düşmesine neden olur. Bu da beyin fonksiyonlarını, kas hareketlerini ve kalp ritmini bozabilir.