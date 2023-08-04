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Haberler Galeri 20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 04.08.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 18:27

20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Summers çok fazla su tüketmesinden dolayı hayatını kaybetti.

Doktorlar ölüm nedeninin 'su zehirlenmesi' olduğunu söylediler. 2 çocuk annesi kadının ölümü tüm ailede bir şok etkisi yarattı.

20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

ABD'de iki çocuk annesi 20 dakikada 2 litre su içtikten sonra öldü. Ashley Summers, Temmuz ayı başlarında Indiana'daki Lake Freeman'da vakit geçiriyordu ve başı döndü.

20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

Şiddetli bir baş ağrısı ve susuzluk belirtileriyle bir şişe su içmeye karar verdi. Ancak susuzluğunu gideremeyince 20 dakika içinde 500 ml'lik dört şişe su içti.

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20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

20 DAKİKADA 2 LİTRE SU İÇTİ

Kardeşi Devon Miller, yaptığı açıklamada kardeşinin sadece 20 dakika içinde 4 şişe su içtiğini belirterek "Her biri yarım litre, toplamda 2 litre su. Bu insanların günlük içtiği miktara yakın" dedi.

20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

GARAJ ÖNÜNDE BAYILDI

Susuzluğun yanı sıra baş dönmesi ve inatçı bir baş ağrısından da şikayet eden kadın tatil dönüşü evlerinin garajının önünde bayıldı. Ashley'in kardeşi Devon, "Kız kardeşim Holly enkaz gibi bir sesle beni aradı. Ashley'nin hastanede olduğunu söyledi. Doktorların söylediğine göre beyninde şişlik vardı ve buna neyin neden olduğunu bilmiyorlardı" dedi.

20 dakika içerisinde 2 litre su içen genç kadın hayatını kaybetti

SU ZEHİNLENMESİ ETKİLİ OLDU

IU Health Arnett Hastanesinde tedavi altına alınan Ashley yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar ölüm nedeninin 'su zehirlenmesi' olduğunu söylediler. 2 çocuk annesi kadının ölümü tüm ailede bir şok etkisi yarattı. Devon o ana kadar 'su zehirlenmesi' diye bir şeyden haberdar olmadıklarını söyledi.

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