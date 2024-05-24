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Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:01

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

Kabızlık, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucu bağırsak hareketlerinin yavaşlaması durumudur. Bu durum genellikle liften yoksun bir diyet, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres veya bazı ilaçlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Genellikle karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık gibi semptomlarla kendini gösterir. Ancak bu karışım tüm kabızlık şikayetlerinizi bitirebilir...

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

KABIZLIK KARŞITI DOĞAL ÇAY TARİFİ

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı yeşil çay
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı sinameki yaprağı
5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

Hazırlanışı

  1. Yarım litre suyu bir tencereye koyup kaynatın.
  2. Kaynayan suyun içine tüm malzemeleri ekleyin.
  3. Malzemeleri ekledikten sonra karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın.
  4. Sürenin sonunda çayı süzerek fincana alın.
  5. İsterseniz, çayın içine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

TÜKETMEDEN ÖNCE

Bu çay, uzun süreli kullanıma uygun değildir ve özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktora danışmadan tüketmemesi önerilir. Ancak, kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız, düzenli olarak tüketebileceğiniz ve bu sorunu tamamen giderebilecek çeşitli yiyecekler bulunmaktadır.

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5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

KABIZLIĞA ÇARE OLAN BESİNLER
BADEM

Çoğu sert kabuklu kuruyemiş, yüksek miktarda lif içermektedir. Ancak badem, bu konuda en zengin olanlar arasındadır.

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

Bir porsiyon badem, 3,5 gram lifin yanı sıra demir, potasyum ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir.

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

ELMA

Elmaları, turtalardan meyve salatalarına ve yulaf ezmesine kadar birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz.

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