5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım

Hazırlanışı

Yarım litre suyu bir tencereye koyup kaynatın. Kaynayan suyun içine tüm malzemeleri ekleyin. Malzemeleri ekledikten sonra karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın. Sürenin sonunda çayı süzerek fincana alın. İsterseniz, çayın içine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

TÜKETMEDEN ÖNCE

Bu çay, uzun süreli kullanıma uygun değildir ve özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktora danışmadan tüketmemesi önerilir. Ancak, kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız, düzenli olarak tüketebileceğiniz ve bu sorunu tamamen giderebilecek çeşitli yiyecekler bulunmaktadır.