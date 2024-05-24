Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
10:01
5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Kabızlığın çaresi bu karışım
Kabızlık, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucu bağırsak hareketlerinin yavaşlaması durumudur. Bu durum genellikle liften yoksun bir diyet, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres veya bazı ilaçlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Genellikle karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık gibi semptomlarla kendini gösterir. Ancak bu karışım tüm kabızlık şikayetlerinizi bitirebilir...