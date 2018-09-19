5 yıldızlı otelden farksız şehir hastanesi daha açılmadan ödül aldı

"YAKIN ZAMANDA BURAYA AKADEMİK KADRO DA KURMAYI PLANLIYORUZ"

Dev sağlık kampüsünü inceleyen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yapılan yatırımın Eskişehir'e verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yakın zamanda hastane içerisinde akademik kadronun kurulması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bilge, "Eskişehir Şehir Hastanesi 1081 yatakla hizmet verecek şekilde planlandı. Burası bölge için önemli bir hastane olma konumunda. Çevre yolunda bulunması nedeniyle Bilecik, Kütahya, Afyon gibi çevre illere de hizmet verecek. Aynı zamanda Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim, aşkım' dediği bir proje. Biz buraya aynı zamanda Eğitim - Araştırma Hastanesi unvanı da aldık. Bu bağlamda da çok büyük hizmet ve katkı vereceğine de inanıyoruz. 1081 kapasitenin 100 yatağı yüksek güvenlikli adli psikiyatri dediğimiz kısım olacak. Geri kalanı da nitelikli oda ve yoğun bakım olarak planlandı. Nitelikli hasta derken de 1 veya 2 kişilik odalar olarak planlanmış, içerisinde banyo ve tuvaleti olan odalar. Bunun yanında özellikli merkezler de burada olacak; kemoterapi ünitesi, nükleer tıp, linak radyoterapi gibi. Onun dışında yanık ünitemiz burada konuşlanmış durumda. Ayrıca yan dal uzmanlıklarımız da burada olacak. Yakın zamanda buraya akademik kadro da kurmayı planlıyoruz" dedi.