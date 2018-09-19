5 yıldızlı otelden farksız şehir hastanesi daha açılmadan ödül aldı

DEPREM OLDUĞUNDA HASTANEDEKİ ÇALIŞMALAR AKSAMADAN DEVAM EDECEK
Eskişehir'de kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanede tam 973 deprem izolatörü yer alacak. Uygulanan bu sistem sayesinde olası bir deprem anında sarsıntının etkisi azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek. Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma mümkün olacak. Hastanede 2 bin 208 araçlık otoparkın yanı sıra helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor. Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Eskişehir Şehir Hastanesi, Biyokimya – Mikrobiyoloji – Patoloji ve Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede; 44 anestezi cihazı, 29 diyaliz cihazı, 100 EKG cihazı, 12 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 2 göz fako Cihazı, 1 göz vitrektomi cihazı, 20 holter EKG, 447 hastabaşı monitörü, 94 ventilatör, 42 USG Doppler, 2 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.