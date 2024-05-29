Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:12
7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…
Yazın gelişiyle birlikte kışın alınan kilolar çoğu kişinin korkulu rüyası oluyor. Ancak bir beslenme uzmanı sadece bir hafta içerisinde fazlalıklarınızdan kurtulabileceğinizi söylüyor. Beslenme uzmanı Gabriela Peacock, soğuk aylarda sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı erteleyenler için tatlı bir rahatlama sağlayacak olan fiziğinizi yedi günde dönüştürmenizi sağlayacak sekiz ipucu paylaşıyor.