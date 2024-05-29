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Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:12

7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Yazın gelişiyle birlikte kışın alınan kilolar çoğu kişinin korkulu rüyası oluyor. Ancak bir beslenme uzmanı sadece bir hafta içerisinde fazlalıklarınızdan kurtulabileceğinizi söylüyor. Beslenme uzmanı Gabriela Peacock, soğuk aylarda sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı erteleyenler için tatlı bir rahatlama sağlayacak olan fiziğinizi yedi günde dönüştürmenizi sağlayacak sekiz ipucu paylaşıyor.

7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Peacock, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Sadece bir hafta içinde yaza hazır bir vücuda kavuşmak ulaşmak kulağa gerçekçi ya da sağlıklı gelmeyebilir, ancak kısa bir zaman diliminde herkesin daha kendinden emin ve enerjik hissetmek için yapabileceği basit yaşam tarzı değişiklikleri var."

7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Hem Prenses Beatrice hem de Prens Harry ile çalışan ünlü beslenme uzmanı, ilk ipucunun stratejik olarak sıvı alımı olduğunu söylüyor.

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7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Peacock, bitki çaylarının metabolizmayı hızlandırdığını, bu nedenle en iyi sabahın erken saatlerinde tüketildiğini söylüyor.

7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Ek olarak, limon ve salatalıkla karıştırılmış su şişkinliği azaltabilir; bu da dümdüz bir karına sahip olmanızda yararlı olabilir.

7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Aşırı su tutulması vücutların şişkin görünmesine neden olduğundan, uzmanın ikinci tavsiyesi çok fazla sodyumdan kaçınmaktır.

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