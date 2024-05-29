7 günde karnı dümdüz yapıyor! Ünlülerin diyetisyeni anlattı…

Peacock, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Sadece bir hafta içinde yaza hazır bir vücuda kavuşmak ulaşmak kulağa gerçekçi ya da sağlıklı gelmeyebilir, ancak kısa bir zaman diliminde herkesin daha kendinden emin ve enerjik hissetmek için yapabileceği basit yaşam tarzı değişiklikleri var."