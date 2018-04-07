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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!

Kış mevisimi geride kaldı, şimdi yenilenme, canlanma zamanı. Bu mucize le tüm kış vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulacak, kilo vereceksiniz. Üstelik cildiniz ve saçlarınız ışıltısına kavuşacak

Giriş Tarihi: 07.04.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 10:01
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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

Kış mevsimi bedeni yıpratan bir süreçtir. Çünkü kış boyunca hava kirliliği, artan enfeksiyonlar, güneşten yeterince yararlanamama ve daha az sebze meyve tüketimine bağlı olarak vücutta 500'den fazla kimyasal, yedi çeşit tarımsal ilaç kalıntısı birikir. Bu ağır metal ve kimyasalların getirdiği yük, karaciğerin iyi çalışmasına engel olur. Ve kronik yorgunluk, sabah uyanmada zorluk yaşanır. Ayrıca kimyasalların bağırsaklarda birikmesi nedeniyle yararlı bakterilerin sayısı azalır. Böyle olunca vitamin ile mineraller yetersiz emilir. Vitamin ve mineral eksikliği saçlarda kuruma ve dökülme, tırnaklarda tel tel ayrılma ve üzerinde yapısal değişiklikler, ciltte kuruluk ve renk değişiklikleri olarak kendini gösterir. Ve toksin miktarı arttıkça hafıza zayıflığı, bulanık görme, reflü, sinir sisteminde bozulma ve depresyon, sırt ağrıları ve şişkinlik de ortaya çıkabilir. Bahar yorgunluğundan kurtulmak cildinizden tırnaklarınıza, saçlarınızdan iç organlarınıza kadar yenilenmek için 8 ipucu ve 5 günlük beslenme planımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

1- KLOROFİL SUYU İLE AĞIR METALLERİ YOK EDİN:

Hava kirliliği, pişirme ile oluşan toksinler, sebze ve meyvelerde kullanılan ilaç kalıntıları ve besinlerde oluşan aflatoksine bağlı tümü zararlı bileşikleri klorofilden zengin marul, salatalık, taze nane, taze maydanoz, roka ile tamamen temizleyebilirsiniz. Günde 100 mg klorofil içeren yeşil sebze suyunuz, kışın depolanan tüm kimyasalların bir hafta içinde yok olmasını sağlar. 100 ml klorofil almanız için 250 ml bu yeşil sebzelerin suyundan içmeniz yeterli. 5-6 salatalık, çeyrek demet taze maydanoz, 4-5 dal marul yaprağı ve 1 avuç taze nane yaprağını katı meyve sıkacağında sıkarak, günün herhangi bir zamanında içebilirsiniz.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

2- PROBİYOTİK İLE YORGUNLUĞUNUZU YENİN:

Baharda bol probiyotik içeren taze besinler tüketmek, bağırsağın içinde besinlerin emilimi kolaylaştıran fırçamsı yapıların büyümesini sağlayarak florayı olumlu yönde etkiler. Probiyotikler elma sirkesi ve yoğurtta bolca bulunur. Ve bu probiyotikler her birey için etkilidir. Bağırsak hareketlerini arttıran, ağızdan mideye kadar kanser yapıcı maddelerin yok olmasını sağlayan elma sirkeli tarçın suyunu bir hafta boyunca her sabah aç karnına içmenizi öneririm. 1/4 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı elma sirkesi üzerine, 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve karıştırın. Ilık olarak için. Ara öğünde ise zerdeçallı ayran, gün içi yorgunluğunuzu alacak. Çırpıcıda 1/2 su bardağı yoğurt, 1/4 çay kaşığı zerdeçal, 1 diş sarımsak ve 1 avuç taze naneyi ayran kıvamına gelinceye kadar çırpın.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

3- DOMATES SUYU İLE CİLDİ PARLATIN:

Baharda cildi en çok yıpratan unsur, güneş ışınlarıdır. Kış mevsiminde ise biriken toksinler cildin yapısını bozar. Güneş ışınlarında bulunana ultraviyole cildin yaşlanmasını hızlandıran önemli bir etkendir. Cildi ultraviyole ışınlarından koruyan, toksinlerden arındırarak cilde canlı bir yapı kazandıran üçlü, limon kabuğu, domates ve taze nane karışımı içecektir. Katı meyve sıkacağına 2 büyük boy domates, yarım limonun kabuğu ve 1 avuç taze nane yapraklarını birlikte sıkın ve biraz da taze limon suyu ekleyerek günde 2-3 bardak kadar için. 1 hafta içinde cildinizin parlayıp eski canlılığını kazandığını göreceksiniz.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

4- PARLAYAN SAÇ, TIRNAK İÇİN YABAN MERSİNİ:

Minicik taneler güzelliğin sırını taşıyor diyebilirim. Bolca C ve E vitamini içerdiği için cildin pürüzsüz olmasını, saçların canlanmasını sağlar, tırnakların kurumasını önler. Taze yaban mersinini 1 su bardağı kadar 1 hafta boyunca tüketirseniz, E vitamininin vücuda vereceği nemlenme sayesinde güzelliğinize güzellik katmanız olası. Çünkü yüksek E vitamini ve nem derinin serbest radikallere karşı savaşmasını sağlar, saçlara nem vererek parlak görünmesini destekler ve tırnak gibi sert dokuların kurumasını önler.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

5- LENFATİK DOLAŞIMI CANLANDIRAN KARA LAHANA:

Dolaşımda olan toksinlerin atımını sağlayan kara lahana bolca K vitamini ve demir minerali ihtiva eder. Kara lahanayı hafif pişmiş tüketmek kanın akışkanlığını hızlandırır ve kanın pıhtı yapma süresini de dengede tutar. Kan dokulara ne kadar çok gelir ve orada kalırsa doku yenilenir. Ayrıca iyi bir demir kaynağı olan kara lahana derinin solmasını önler, tırnakların soyulmasına karşı koruyucu etki gösterebilir. Salatalarınıza buharda pişmiş veya az pişmiş ince kıyılmış kara lahana yapraklarını bolca doğrayın.

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8 kural +5 gün...Müthiş bahar iyle yenilenin!
8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

6- İŞLENMİŞ BESİNLERDEN UZAKLAŞIN:

Mevsim geçişlerinde vücudun biyoritmini kontrol altında tutmak için işlenmiş tüm besinlerden uzak durmak şart. Çünkü işlenmiş tüm yiyecekler yani tahılları saflaştırma, konsantre kutuda satılan aroma ve dışarından katılan vitaminli doğal olmayan sebze/meyve suları, endüstriyel çay şekeri, yapay tatlandırıcılı ve kimyasal katkılı gazlı/gazsız içecekler, marketlerde doğranmış paketlerde satılan sebzeler, çürümüş ve küflü meyveler gibi sağlıksız koşullarda sunulan yiyecekler vücudun savunma mekanizmasını zayıflatır.

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