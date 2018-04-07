8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

1- KLOROFİL SUYU İLE AĞIR METALLERİ YOK EDİN:
Hava kirliliği, pişirme ile oluşan toksinler, sebze ve meyvelerde kullanılan ilaç kalıntıları ve besinlerde oluşan aflatoksine bağlı tümü zararlı bileşikleri klorofilden zengin marul, salatalık, taze nane, taze maydanoz, roka ile tamamen temizleyebilirsiniz. Günde 100 mg klorofil içeren yeşil sebze suyunuz, kışın depolanan tüm kimyasalların bir hafta içinde yok olmasını sağlar. 100 ml klorofil almanız için 250 ml bu yeşil sebzelerin suyundan içmeniz yeterli. 5-6 salatalık, çeyrek demet taze maydanoz, 4-5 dal marul yaprağı ve 1 avuç taze nane yaprağını katı meyve sıkacağında sıkarak, günün herhangi bir zamanında içebilirsiniz.