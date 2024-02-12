Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
14:20
Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor
En korkulan hastalıklardan biri olan alzheimer hastalığını önleyebilmek mümkün. Gün içinde hissedilen halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlerin temelinde sağlıksız beslenme yatıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin tüketildiği andan itibaren etkili olacağını ve alzheimer hastalığına karşı koruyuculuk göstereceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler unutkanlığı bitiriyor? İşte unutkanlığa kalkan olan mucizevi besinler...