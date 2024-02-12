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Haberler Galeri Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor
Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 14:20

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

En korkulan hastalıklardan biri olan alzheimer hastalığını önleyebilmek mümkün. Gün içinde hissedilen halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlerin temelinde sağlıksız beslenme yatıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin tüketildiği andan itibaren etkili olacağını ve alzheimer hastalığına karşı koruyuculuk göstereceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler unutkanlığı bitiriyor? İşte unutkanlığa kalkan olan mucizevi besinler...

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

Hafızada meydana gelen zayıflamanın en temel nedenlerinden biri yaş almak olsa da, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve stres dolu bir yaşam hafızanın azalmasına sebep oluyor.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yaşlandıkça iç organlarda meydana gelen işlev bozukluğu aynı zamanda beyni de etkiler. Hafızanın yaşlanmasının önüne geçebilmek için ise bazı besinlerin mucizevi etkilerinden faydalanmak gerekir.

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Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

Uzmanlar, hafızayı iyileştiren besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Hafızanın yeterince iyi olması için vücudun, B grubu vitaminleri, C vitaminini, Omega 3 yağ asitlerini yeteri kadar alması gerekiyor.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

B12 vitamini, hafızayı etkileyen en önemli vitaminlerdendir ve eksikliği durumunda hafıza kaybı yaşanır.

Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! 1 kez tükettiğinizde unutkanlığı tamamen bitiriyor

B12 vitamini eksikliği durumunda, bilişsel işlev bozukluğu meydana gelir. B12 eksikliği nedenleri arasında iki önemli sebep bulunur; B12 içeren besinlerin tüketilmemesi ve pernisiyöz anemi denilen vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalık.

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