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Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:21

Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

Beyin hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandıran besinlerin aynı zamanda alzheimer hastalığına karşı koruduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinlerin daha sık tüketilmesi hafıza problemleri başta olmak üzere birçok bilişsel sorunu bitiriyor. Peki, hangi besinler beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor? İşte alzheimer hastalığını önleyen besinler...

Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

KAKAO:

Zengin bileşenlere sahip olan kakao, beyin fonksiyonlarını artırarak hücre yenilenmesini hızlandırır. Yapılan araştırmalar, kakaonun alzheimer hastalığına karşı koruyucu olduğunu göstermiştir.

Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

KETEN TOHUMU:

Omega-3 yap asidi bakımından zengin olan keten tohumu, beyin sağlığını destekliyor ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu bileşenleri sağlar. Hafıza sorunlarını ortadan kaldırır.

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Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

KUŞBURNU:

C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, hafızayı güçlendiren bileşenler içerir. Düzenli olarak kuşburnu tüketildiğinde unutkanlık ve halsizlik gibi sorunlar ortadan kalkar.

Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

YABAN MERSİNİ:

Antioksidanlar bakımından zengin olan yaban mersini, bilişsel fonksiyonların iyileşmesini sağlar. Özellikle hamileyken tüketildiğinde bebeğin beyin gelişiminin sağlıklı ilerlemesini sağlar.

Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor

BRAHMİ:

Geleneksel Hint tıbbına ait olan bu bitki, hafızayı kuvvetlendirici özelliğiyle bilinir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

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