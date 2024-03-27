Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
14:21
Alzheimer riskini sıfırlayan besin! Beyin hücrelerini en genç dönemine döndürüyor
Beyin hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandıran besinlerin aynı zamanda alzheimer hastalığına karşı koruduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinlerin daha sık tüketilmesi hafıza problemleri başta olmak üzere birçok bilişsel sorunu bitiriyor. Peki, hangi besinler beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor? İşte alzheimer hastalığını önleyen besinler...