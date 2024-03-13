Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:01
Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: "Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!"
2010'lardan itibaren popülaritesini giderek artıran "elektronik sigaralar" düşünüldüğünden de büyük zararlarla hayatımıza girmiş durumda. Tüm dünyada özellikle artan bir bağımlılık faktörü olan elektronik sigaraların etkisine dair korkutucu veriler gelmeye devam ediyor. Son günlerde bir kişinin paylaştığı "elektronik sigara kullandım ve bu haldeyim" paylaşımı ise milyonlarca görüntüleme aldı. İşte o ayrıntılar…