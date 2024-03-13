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Haberler Galeri Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: "Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!"
Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:01

Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: "Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!"

2010'lardan itibaren popülaritesini giderek artıran "elektronik sigaralar" düşünüldüğünden de büyük zararlarla hayatımıza girmiş durumda. Tüm dünyada özellikle artan bir bağımlılık faktörü olan elektronik sigaraların etkisine dair korkutucu veriler gelmeye devam ediyor. Son günlerde bir kişinin paylaştığı "elektronik sigara kullandım ve bu haldeyim" paylaşımı ise milyonlarca görüntüleme aldı. İşte o ayrıntılar…

Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!

Elektronik sigara kullanımından kaynaklanan çok sayıda sağlık sorunu ortaya çıktığı ispatlandı. Fakat hala tespit edilememiş hastalıkların da kaynağı olduğu düşünülüyor.

Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!

Elektronik sigaranın nasıl üretildiği ile ilişkili olabilecek bu durum, toplum sağlığının en büyük tehditlerinden biri.

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Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!

Elektronik sigara ile ilgili sorun, uzun zamandır kullanılmaması sebebiyle, uzun vadeli etkilerinin net bir şekilde ortaya koyulamamış olması. Fakat bilim insanları, kısa vadede bile şiddetli sorunlar ortaya çıkarken uzun vadede büyük sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünüyorlar.

Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!

Bağımlılığı bıraktıktan sonra vücudunuzun nasıl gelişebileceği ve kısa vadede neler olabileceği konusunda çok sayıda çalışma yapıldı.

Aman dikkat! Ölümden dönen adam böyle uyardı: Akciğerlerim delindi, siz sakın yapmayın!

Uzun vadeli etkileri henüz tespit edilmedi, ancak bu durum, bazı kişilerin elektronik sigara kullanımından sonra ciddi sağlık sorunları yaşamasını engellemedi. Kısa vadede de büyük sorunlar ortaya çıktı.

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