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Araştırma sonucu ortaya çıktı! hücrelerini öldürüyor...

Mucize besin olarak bilinen arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor. İşçi arıların ürettiği süte benzer bir salgı olan genellikle takviye edici gıda olarak tüketiliyor. Doğal bir ilaç görevi gören arı sütünün diyabet hastaları için de olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor. Arı sütü alınmasıyla kan şekeri seviyesinin düşmesine yol açar. Arı sütünün faydalarından bir diğeri yüksek oranda protein ve karbonhidrat içermesidir. Arı sütünün besin içeriği, sağlık için gerekli olan bir dizi temel besin maddesi sağlar. Birçok hastalığa şifa olan arı sütü aynı zamanda hücrelerine giden kanı durduran arı sütü kanserin gelişimini durdurur. İşte arı sütünün diğer mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:16
Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

MUCİZE BESİN; ARI SÜTÜ...

, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü, % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.

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Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR

, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyor.

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Yapılan araştırmalar, arı sütünün kanserli hücrelere kan akışını durdurduğunu ortaya koydu. Yani bu besin kanserli hücrelerin büyümesine engel olabiliyor.

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

Çalışamalar, arı sütünün osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kemik sağlığını oluşturabilecek ve osteoporozu önleyebilecek iç kalsiyum emilimini arttırdığı da araştırmada çıkan sonuçlar arasında.

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

ARAŞTIRMALARA GÖRE...

Japonya'da yapılan bir araştırma, arı sütünün periodontal hastalıkların tedavisine yardımcı olan anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

DİYET YAPANLAR İÇİN...

doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini artırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR

Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.

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