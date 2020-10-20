Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

DİYET YAPANLAR İÇİN...

Arı sütü doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini artırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR

Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.