Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Vücudu hastalıklardan korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için doğal antibiyotik görevi gören besinlerden faydalanmak gerekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunmanın yolu vitamin içeriği yüksek besinlerden geçiyor. Son dönemlerde herkesin korkulu rüyası haline gelen koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı beslenmeye olan ilgi de arttı. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklığa sahip olmak gerekiyor. Peki, hangi besinler doğal antibiyotik görevi görerek vücudu hastalıklardan koruyor? Hangi besinler grip, soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine destek oluyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte uzmanların 'doğal antibiyotik' dediği şifa deposu besinler...