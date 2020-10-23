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Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte ...

Vücudu hastalıklardan korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için görevi gören besinlerden faydalanmak gerekiyor. Son dönemlerde herkesin korkulu rüyası haline gelen salgınıyla birlikte sağlıklı beslenmeye olan ilgi de arttı. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklığa sahip olmak gerekiyor. Peki, hangi besinler doğal antibiyotik görevi görerek vücudu hastalıklardan koruyor? Hangi besinler grip, soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine destek oluyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte uzmanların 'doğal antibiyotik' dediği şifa deposu besinler...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:29
Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Vücudu hastalıklardan korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için görevi gören besinlerden faydalanmak gerekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunmanın yolu vitamin içeriği yüksek besinlerden geçiyor. Son dönemlerde herkesin korkulu rüyası haline gelen salgınıyla birlikte sağlıklı beslenmeye olan ilgi de arttı. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklığa sahip olmak gerekiyor. Peki, hangi besinler doğal antibiyotik görevi görerek vücudu hastalıklardan koruyor? Hangi besinler grip, soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine destek oluyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte uzmanların 'doğal antibiyotik' dediği şifa deposu besinler...

Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte doğal antibiyotik...

Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

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