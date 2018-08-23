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nı önlemenin yolları!

Giriş Tarihi: 23.08.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 23:20
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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

"Bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı" diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, " en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı" diyor.

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla nın 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı.

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

SICAK HAVA

Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda 'vazodilatasyon' denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı meydana gelebiliyor.

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

BİLİNÇSİZ KLİMA KULLANIMI

Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.

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nı önlemenin yolları!
Baş ağrısını önlemenin yolları!

KALİTELİ UYUYAMAMAK

Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku nın en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.

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