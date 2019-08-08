Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat!

Baş dönmesi, ikinci sıklıkta İç kulaktaki sıvı basıncının artışına bağlı Meniere hastalığında oluşur. Bu hastalıkta aynı migren hastalığı gibi... ataklar halinde gelir kulakta çınlama dolgunluk basınç hissi ve baş dönmesi oluşur. Baş dönmesi 1 gün kadar sürebilir ancak atağın düzelmesi 4-5 günü bulabilir. Meniere hastalığı kulak tansiyonu olarak da bilinir. Genellikle tek kulakta olur orta yaş bayanlarda daha sık görülür. Genetik olarak aktarılır. Meniere hastalığı, stres ve üzüntü ile artar, uzun süren açlık yorgunluk, tuzlu yiyecekler ve aşırı üzüntü hastalığın atak olarak başlamasına neden olur. Meniere hastalığında kusma görülebilir. Ayrıca baş ağrısı eşlik edebilir. Üçüncü sıklıkta baş dönmesinin en sık sebebi denge sinirinin iltihaplanmasıdır.Geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarından ortalama 20-30 gün sonra aniden başlayan şiddetli baş dönmesi atağı ile ortaya çıkar. Bulantı ve kusma görülür. İşitme ile ilgili herhangi bir problem olmaz. Nörolojik problem görülmez ancak hastanın genel durumu kötüdür yürümekte zorlanır. Beslenildiği zaman kusma görülebilir, gözlerini açtığı zaman hastalık daha da artar, gözlerini kapattığında kendini daha iyi hisseder. Dördüncü en sık baş dönmesi nedeni ise İç kulak sıvısında kaçak oluşması sonrasında meydana gelir. Bu hastalığa perilenf fistülü denir.Perilenf fistülü aşırı kilolu, anatomik problemi olan hastalarda veya travma geçiren hastalarda daha sıklıkla görülür.