Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi. Vertigo, baş dönmesi demektir ve genellikle aniden ortaya çıkar. Çoğunlukla bulantı ve sersemlik hissi eşlik eder. Kusma nadiren oluşur. Baş dönmesi çok şiddetli olabileceği gibi kişinin günlük işlerini yapmasına engel olmayacak kadar hafifte olabilir. Çoğunlukla etkilenen organ kulaktır, detaylı bir öykü alma ve kulak burun boğaz muayenesinden sonra sıklıkla teşhis konabilir, Baş dönmesinin ne zaman başladığı ne kadar sürdüğünü eşlik eden semptomlar başka hastalık varlığı teşhis koyma da çok önemlidir, Baş dönmesinde ilk başvurulacak hekim Kulak Burun Boğaz doktoru olmalıdır. Her yaş grubunda görülebilir.Stres ve ani hareketler baş dönmelerini tetikleyebilir.Kan basıncı, kalp ritmi etkilenebilir.Ayrıca baş hareketleriyle değişebilir.