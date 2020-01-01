Beyin hücrelerini yenileyen süper besin...

Vücuttaki bütün hücreler gibi beyin hücreleri de besine ihtiyaç duyar. Kişilerin uzun süren beslenme bozuklukları, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Dengesiz ve yetersiz beslenme, beyindeki hücre sayısını ve sinir hücrelerinin gelişimini engelleyerek kalıcı hasarlara bile neden olabilmektedir. Hafıza ve zeka gelişimi açısından B vitaminlerini içeren yiyecekler birinci sırada gelmektedir. B vitamini özellikle beyin ve sinir sisteminin sağlığını korumak açısından önem taşımaktadır. Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için tüketilen besinlerin yaşlılığımızda oldukça faydasını göreceğiz. Peki bu süper besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini yenileyen ve hafızayı güçlendiren süper besinler…