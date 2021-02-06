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Haberler Galeri Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:46

için en önemli açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı ...

Zaman geçtikçe ve yaş aldıkça problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu noktada beslenmeye dair önem artıyor. İnsanlar diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için sağlıklı besinleri arıyor. En önemli organlarımızdan bir tanesi olan için ise en sağlıklı araştırılıyor. Beynimiz günlük hayatta tükettiğimiz besinlerden hızla etkilenebilir. Peki beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden yararlanmalıyız? İşte beyin sağlığını koruyan ve tükettiğinizde beyne zarar verebilecek olan ...

Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

Bazı beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...

Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

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Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Beyin için en önemli besin açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

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