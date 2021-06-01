Beynin yaşlanmasını önlüyor! İşte en şifalı besin...

Uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Dünya trendi haline gelmiş kemik suyu, tıpkı meyve sularının satıldığı gibi satışa sunulmuştur. Amerika sokaklarındaki her 3 kişiden birinin elinde bulunan kemik suyu, bizim ülkemizde ise yüz yıllardan beri sofraları süslemektedir.