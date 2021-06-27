Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.06.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 18:30

Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

Gün içinde tükettiğimiz gıdalar içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık veririler. Özellikle diyet yapanlar gün içinde tükettiği besinlere dikkat ederek, kalori hesabı yapmaktadırlar. Çünkü gıdaların kalorileri kilo alıp vermede önemli rol oynar. Peki gıdaların kalorilerini biliyor musunuz? Greyfurt %90 oranında su içerdiğinden zayıflama açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz gıdaların kalorileri...

Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından greyfurt suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.

Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60 KALORİ

Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

KAYISI 1 ADET :8 KALORİ

Bilimsel olarak duyuruldu! Zayıflattığı resmen ortaya çıktı

MUZ 1 ADET :100 KALORİ

SON DAKİKA