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Haberler Galeri Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...
Giriş Tarihi: 21.07.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 14:13

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

Köriye sarı rengini veren baharat zerdeçaldır. Hindistan'da binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılmıştır. Son zamanlarda bilim, zerdeçalın tıbbi özelliklere sahip bileşikler içerdiğine dair geleneksel iddiaları desteklemeye başladı.

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

Bu bileşiklere kurkuminoidler denir. En önemlisi kurkumindir. Zerdeçalın ana etken maddesi olan bu madde, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve çok güçlü bir antioksidandır. İşte zerdeçalın hiç bilmediğiniz 12 faydası…

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

BİYOAKTİF BİLEŞİKLER İÇERİR

İçinde piperin bulunan karabiber ile tüketilmesi, kurkuminin antioksidan ve iltihap karşıtı etkisini artıracaktır. Piperin, kurkumin emilimini %2.000 oranında artıran doğal bir maddedir.

Aslında, en iyi kurkumin takviyeleri piperin içerir ve bu onları önemli ölçüde daha etkili kılar.

Kurkumin ayrıca yağda çözünür. Bu nedenle, yağ oranı yüksek bir yemekle birlikte kurkumin takviyesi almak, vücudunuzun iltihaplanma ve hücre yenilenmesine büyük oranda fark oluşturur.

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Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

MİDE YANMASI VE BULANMASINDA ETKİLİDİR

Zerdeçal, sahip olduğu iltihap karşıtı etkisi sayesinde aynı zamanda mide üzerinde de oldukça etkilidir. Özellikle mide yanması ve bulantısında etkin bir madde olan zerdeçal, sıklıkla mide sorunları çekenler için en iyi alternatifler arasında bulunur.

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

DOĞAL İLTİHAP KARŞITI BESİN

Akut bir iltihaplanma sorunu kronikleşirse ve vücudunuzun kendi dokularına saldırırsa endişe verici olabilir.

Bilim insanları artık kronik düşük seviyeli inflamasyonun bazı sağlık durumlarında ve hastalıklarda rol oynayabileceğine inanıyor.

  • Kalp hastalığı
  • Kanser
  • Metabolik sendrom
  • Alzheimer hastalığı
  • Çeşitli dejeneratif koşullar

Bu nedenle, kronik iltihaplanmayla savaşmaya yardımcı olabilecek her şey, bu koşulların önlenmesinde ve tedavi edilmesine yardımcı olmada potansiyel olarak önemlidir. Zerdeçal ise sahip olduğu kurkumin içeriği ise iltihaplanmayla savaşmak için mucizevi bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketimi sayesinde iltihaplanma sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilirsiniz.

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

VÜCUDUNUZUN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİ ARTIRIR

Hücre yaşlanmasının birçok hastalığın arkasındaki mekanizmalardan biri olduğu düşünülüyor. Buna neden olan serbest radikaller ise, yağ asitleri, proteinler veya DNA gibi önemli organik maddelerle reaksiyona girme eğilimindedir. Antioksidan içeriğe sahip besinlerin bu kadar faydalı olmasının temel nedeni, vücudunuzu serbest radikallerden korumalarıdır.

Kurkumin, kimyasal yapısı nedeniyle serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudunuzun hücresel yaşlanmasının önüne geçerek eşsiz bir gençlik iksirine dönüşebilir. Ek olarak, hayvan ve hücresel çalışmalar, kurkuminin serbest radikallerin etkisini bloke edebileceğini ve diğer antioksidanların etkisini uyarabileceğini düşündürmektedir.

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