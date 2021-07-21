Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

VÜCUDUNUZUN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİ ARTIRIR
Hücre yaşlanmasının birçok hastalığın arkasındaki mekanizmalardan biri olduğu düşünülüyor. Buna neden olan serbest radikaller ise, yağ asitleri, proteinler veya DNA gibi önemli organik maddelerle reaksiyona girme eğilimindedir. Antioksidan içeriğe sahip besinlerin bu kadar faydalı olmasının temel nedeni, vücudunuzu serbest radikallerden korumalarıdır.
Kurkumin, kimyasal yapısı nedeniyle serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudunuzun hücresel yaşlanmasının önüne geçerek eşsiz bir gençlik iksirine dönüşebilir. Ek olarak, hayvan ve hücresel çalışmalar, kurkuminin serbest radikallerin etkisini bloke edebileceğini ve diğer antioksidanların etkisini uyarabileceğini düşündürmektedir.