Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

BİYOAKTİF BİLEŞİKLER İÇERİR

İçinde piperin bulunan karabiber ile tüketilmesi, kurkuminin antioksidan ve iltihap karşıtı etkisini artıracaktır. Piperin, kurkumin emilimini %2.000 oranında artıran doğal bir maddedir.

Aslında, en iyi kurkumin takviyeleri piperin içerir ve bu onları önemli ölçüde daha etkili kılar.

Kurkumin ayrıca yağda çözünür. Bu nedenle, yağ oranı yüksek bir yemekle birlikte kurkumin takviyesi almak, vücudunuzun iltihaplanma ve hücre yenilenmesine büyük oranda fark oluşturur.