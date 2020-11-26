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Haberler Galeri Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 08:59

Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız hurma yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu diyet sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi besin hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte göbek eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi besin hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte göbek eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi.

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Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.

Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir.

Bir haftada göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

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