Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

SALI

1 kase havuç-turp salatası (az zeytinyağlı, bol nar ekşili)

1 kase sebzeli balık çorbası



Malzemeler: (6 kişilik) 400 gram somon, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, 1 orta boy tatlı patates, 1 orta boy havuç, 1 küçük boy kereviz ve kereviz sapı, 1 büyük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, çeyrek demet maydanoz, 3 defne yaprağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı kişniş tohumu, yarım çay kaşığı tane karabiber, yarım limon suyu.

Terbiyesi için: 1 yumurta sarısı, 1 limonun suyu

Yapılışı: İlk olarak ayıklayıp temizlediğiniz somonları bir tencereye aktarın. 6 su bardağı sıcak su ekleyip 5-6 dakika kaynatın. Kereviz, tatlı patates ve havucu küp küp; kırmızı ve yeşil biberi ince ince doğrayın. Doğranmış sebzeleri, sarımsak, maydanoz, defne yaprağı, limon suyu ve baharatları tencereye ekleyin ve 15-20 dakika daha pişirin. Haşlanan balığın etini bir servis tabağına alın ve küçük parçalar halinde didikleyin. Didiklediğiniz balığı tekrar tencereye atın. Terbiyesi için yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Hazırladığınız terbiye ile 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.