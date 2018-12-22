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Bir haftalık ile altı kilo verin!

Düzenli somon tükettiğinizde obezite, diyabet, yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarından korunur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Bu sağlıklı balık çeşidini içeren bir haftalık diyet ise kendinizi her geçen gün daha dinç ve zinde hissetmenizi sağlayacak. İşte somon balığı tüketerek 1 haftada 6 kilo verdiren diyet listesi...

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:35
Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

Somon eşsiz lezzeti, yüksek protein ve omega 3 yağ asidi içeriğinin yanı sıra pratik hazırlanıp hızla pişirilerek servis edilmesi ile de sevilen balık çeşitlerinin başında geliyor.

Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

Somon balığı pişirildiğinde ısının etkisi ile proteinleri bozulmadan, kanserojen madde oluşturmadan ve vücutta toksin yükünü arttırmadan yenilebilecek nadir yiyeceklerden.

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Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

Size önereceğim bir haftalık sayesinde bir haftada altı kilo verebilirsiniz. Bu özel diyeti her ay bir hafta uygulayarak hızla zayıflayabilir, kaslı ve dipdiri bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

KAHVALTI (HER GÜN)
1 haşlanmış yumurta
6 yarım ceviz
Bol maydanoz, çeri domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Şekersiz çay veya bitki çayı

ÖĞLE YEMEĞİ PAZARTESİ
4 yemek kaşığı domates soslu integral makarna
Fırında somon

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, nane, kekik, karabiber
Yapılışı: Kırmızı ve yeşil biberi şeritler halinde kesin ve fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine somon filetoyu ve baharatları ekleyin ve 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

SALI
1 kase havuç-turp salatası (az zeytinyağlı, bol nar ekşili)
1 kase sebzeli balık çorbası

Malzemeler: (6 kişilik) 400 gram somon, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, 1 orta boy tatlı patates, 1 orta boy havuç, 1 küçük boy kereviz ve kereviz sapı, 1 büyük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, çeyrek demet maydanoz, 3 defne yaprağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı kişniş tohumu, yarım çay kaşığı tane karabiber, yarım limon suyu.
Terbiyesi için: 1 yumurta sarısı, 1 limonun suyu
Yapılışı: İlk olarak ayıklayıp temizlediğiniz somonları bir tencereye aktarın. 6 su bardağı sıcak su ekleyip 5-6 dakika kaynatın. Kereviz, tatlı patates ve havucu küp küp; kırmızı ve yeşil biberi ince ince doğrayın. Doğranmış sebzeleri, sarımsak, maydanoz, defne yaprağı, limon suyu ve baharatları tencereye ekleyin ve 15-20 dakika daha pişirin. Haşlanan balığın etini bir servis tabağına alın ve küçük parçalar halinde didikleyin. Didiklediğiniz balığı tekrar tencereye atın. Terbiyesi için yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Hazırladığınız terbiye ile 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

ÇARŞAMBA
Kırmızı lahana salatası (yağsız, limonlu)
Somonlu tam buğday ekmeği

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, dereotu, yarım küçük boy domates, hardal, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği.
Yapılışı: Bir ızgara folyosunu iki kat yapıp fırça ile yağlayın ve somonu üzerine yerleştirin. Somonu sıcak ızgarada 3 dakika kadar pişirin, çevirip diğer tarafını da 2 dakika pişirin. Daha sonra sarımsak, zeytinyağı, hardal ve dereotuyla harmanlayın. Ekşi maya ekmeğini kızartın ve halka halinde kestiğiniz domatesleri ekmeğin üzerine dizin. Son olarak karışımı ekmeğin üzerine yayın afiyetle tüketin.

Bir haftalık somon diyeti ile altı kilo verin!

PERŞEMBE
2 yemek kaşığı karabuğday
Bezelyeli-kuşkonmazlı somon

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, yarım bağ ıspanak, çeyrek bağ kuşkonmaz, yarım çay bardağı bezelye, 5-6 dal taze biberiye, 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı: Somonu biberiye, karabiber, pul biber, zeytinyağı ile marine edin ve 30 dakika buzdolabında beklemeye bırakın. Parmak kalınlığında kestiğiniz kuşkonmazı ve bezelyeleri haşlayın. Yağlı kağıt üzerine yıkadığınız ıspanak yapraklarını dizin, üzerine diğer malzemelerin tümünü ekleyin ve 160-170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

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