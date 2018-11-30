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  • Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

Giriş Tarihi: 30.11.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 14:23
Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

Dünyada 1 milyarı aşkın hipertansiyon ve 500 milyonu aşkın kronik hastası bulunuyor. Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Prof. Dr. Tekin Akpolat "Böbrek hastalıkları tüm organları etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez fakat önler. Bu yüzden güne su içerek başlayın ve önleminizi alın" diyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrekleri korumanın yollarını anlattı.

Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN

Hipertansiyon kalp krizi ve felç dışında hastalığına da yol açar. Hipertansiyon kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ile birlikte olursa böbrek hastalığı riski artar.

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Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

ZİNDE VE AKTİF OLUN

Zinde ve aktif olmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, bu nedenle hastalığı riskini azaltır.

Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Şeker hastalarının yaklaşık yarısında hastalığı gelişebilir, bu nedenle yakın kan şekeri takibi ve kontrolü böbrek hastalığını önler.

Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

SAĞLIKLI BESLENİN, KİLO ALMAYIN

Sağlıklı beslenme şeker, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları önleyerek hastalığını önler.

Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

YETERLİ SU İÇİN

Su içmek tuz, üre ve zehirli maddelerin atılımını kolaylaştırarak böbreklere yardım eder. Günde 1.5-2 litre su içmeye gayret edilmelidir.

Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

SİGARA İÇMEYİN

Sigara böbreklere giden kan akımını yavaşlatır, böbreğin yeterli iş yapmasını azaltabilir. Sigara ayrıca kanseri riskini de arttırır.

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