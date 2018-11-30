Böbrek sağlığınızı korumak için sekiz altın kural!

Dünyada 1 milyarı aşkın hipertansiyon ve 500 milyonu aşkın kronik böbrek hastası bulunuyor. Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Prof. Dr. Tekin Akpolat 'Böbrek hastalıkları tüm organları etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez fakat önler. Bu yüzden güne su içerek başlayın ve önleminizi alın' diyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrekleri korumanın yollarını anlattı. KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN Hipertansiyon kalp krizi ve felç dışında böbrek hastalığına da yol açar. Hipertansiyon kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ile birlikte olursa böbrek hastalığı riski artar. ZİNDE VE AKTİF OLUN Zinde ve aktif olmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, bu nedenle böbrek hastalığı riskini azaltır. KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN Şeker hastalarının yaklaşık yarısında böbrek hastalığı gelişebilir, bu nedenle yakın kan şekeri takibi ve kontrolü böbrek hastalığını önler. SAĞLIKLI BESLENİN, KİLO ALMAYIN Sağlıklı beslenme şeker, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları önleyerek böbrek hastalığını önler. YETERLİ SU İÇİN Su içmek tuz, üre ve zehirli maddelerin atılımını kolaylaştırarak böbreklere yardım eder. Günde 1.5-2 litre su içmeye gayret edilmelidir. SİGARA İÇMEYİN Sigara böbreklere giden kan akımını yavaşlatır, böbreğin yeterli iş yapmasını azaltabilir. Sigara ayrıca böbrek kanseri riskini de arttırır.