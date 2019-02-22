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  • Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Kış mevsiminde herkesin sıklıkla başına gelen bir rahatsızlık olan gribal enfeksiyonlar boğaz ağrısı ve şiddetli şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden yararlanmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz bu habere mutlaka gözatın... İşte evde kendinize hazırlayabileceğiniz doğal öksürük şurubu tarifleri...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:49
Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Kış aylarında hastalıklara karşı korunmak ve evde doğal yollarla boğaz ağrısı, , gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız bu haber tam size göre...

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

İşte doğanın bize sunduğu şifalı besinler...

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Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

İKİ SARI GÜCÜ BİRLEŞTİRİN: AYVA VE LİMON

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...

Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir.

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