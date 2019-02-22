Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...
Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir! Bir tatlı kaşığı bala karıştırın ve...
Kış mevsiminde herkesin sıklıkla başına gelen bir rahatsızlık olan gribal enfeksiyonlar boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden yararlanmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz bu habere mutlaka gözatın... İşte evde kendinize hazırlayabileceğiniz doğal öksürük şurubu tarifleri...
Giriş Tarihi: 22.02.2019
10:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019
10:49