Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

Karaciğerde biriken toksinler zamanla ciddi hastalıklara sebep olur. Çin tıbbına göre, karaciğer vücutta bulunan bütün esnek organlardan sorumlu. Tırnak da bunlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle toksinlerin karaciğerde birikmesi durumunda tırnaklarda açık belirtiler görülebilir. Toksinlerin atılmasının yanı sıra, karaciğerin toksinlere karşı direnme gücünün de arttırılması gerekiyor. Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...