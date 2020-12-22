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Haberler Galeri Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:16

Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

Karaciğerde biriken toksinler zamanla ciddi hastalıklara sebep olur. Çin tıbbına göre, karaciğer vücutta bulunan bütün esnek organlardan sorumlu. Tırnak da bunlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle toksinlerin karaciğerde birikmesi durumunda tırnaklarda açık belirtiler görülebilir. Toksinlerin atılmasının yanı sıra, karaciğerin toksinlere karşı direnme gücünün de arttırılması gerekiyor. Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

Karaciğerde biriken toksinler zamanla ciddi hastalıklara sebep olur. Çin tıbbına göre, karaciğer vücutta bulunan bütün esnek organlardan sorumlu. Tırnak da bunlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle toksinlerin karaciğerde birikmesi durumunda tırnaklarda açık belirtiler görülebilir. Toksinlerin atılmasının yanı sıra, karaciğerin toksinlere karşı direnme gücünün de arttırılması gerekiyor. Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

KARACİĞERİN OLDUĞU BÖLGEDE AĞRI

Karnınızın sağ üst bölgesinde ağrılı hissetmek, karaciğerinizin sorun yaşayabileceğinizin ilk işaretidir. Genellikle, durağan bir acıdır. Karaciğer yediklerinizi, vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirmesinin yanı sıra, atıkları filtrelemeye ve vücudun atıkları filtrelemesine yardımcı olmak olduğunu unutmayın. Karaciğeriniz bir hastalıktan etkilendiğinde, etkili bir şekilde çalışamaz, acı çeker ve vücut toksisite belirtileri gönderir.

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Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

BACAK VE AYAK BİLEĞİNDE MEYDANA GELEN ŞİŞME

Sorunu görmezden geldiğinizde, zavallı karaciğeriniz skar dokusu oluşturma pahasına kendini onarmaya çalışır. Skar dokusu ne kadar fazla olursa karaciğerin çalışması o kadar zorlaşır ve bu da portal hipertansiyona yol açar.

Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

Bacaklarda ödem meydana gelir. İyi haber ise ödemin ağrısız meydana gelmesidir. Ödem her iki bacağı ve baldırları etkileyebilmektedir.

Bu belirtiler karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteriyor!

KİLO ALMAK

Hormon işlev bozukluğundan kaynaklanmayan kilo alımı yaşıyorsanız, karaciğer fonksiyonu bozukluğunuz için doktorunuzla tartışmak isteyebilirsiniz.

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