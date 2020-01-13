Bu belirtilere dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Günümüzde ölüme en sık yol açan kanserler sıralamasında 4. sırada yer alsa da, pankreas kanserinin tedavisinde umut ışığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Belirtileri genellikle hastalığın son evrelerinde ortaya çıkan pankreas kanserinin 20 yıl içerisinde görülme ve ölüme neden olma oranlarının artacağı tahmin ediliyor. Sevindirici haber ise tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasının yanı sıra yaşam sürelerinin de uzaması. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı pankreas kanserini tüm yönleriyle ele aldılar. İşte pankreas kanserine dair her şey...