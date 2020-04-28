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Haberler Galeri Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Bu belirtiye dikkat! kanserini işaret ediyor

Günümüzde ölüme en sık yol açan kanserler sıralamasında 4. sırada yer alsa da, kanserinin tedavisinde umut ışığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Belirtileri genellikle hastalığın son evrelerinde ortaya çıkan pankreas kanserinin 20 yıl içerisinde görülme ve ölüme neden olma oranlarının artacağı tahmin ediliyor. Sevindirici haber ise tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasının yanı sıra yaşam sürelerinin de uzaması. İşte pankreas kanserine dair her şey...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:02
Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Günümüzde ölüme en sık yol açan kanserler sıralamasında 4. sırada yer alsa da, kanserinin tedavisinde umut ışığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Belirtileri genellikle hastalığın son evrelerinde ortaya çıkan pankreas kanserinin 20 yıl içerisinde görülme ve ölüme neden olma oranlarının artacağı tahmin ediliyor. Sevindirici haber ise tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasının yanı sıra yaşam sürelerinin de uzaması. İşte pankreas kanserine dair her şey...

Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek kanserine özgü bir şikayet olmadığına, hastaların genellikle çok sayıda hastalıkla karışabilen gaz, şişkinlik, hafif sırt ağrısı, erken doygunluk ve ilerlediğinde kilo kaybı gibi belirtilerle doktora başvurduklarına dikkat çekti.

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Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Sadece safra kanalını tıkaması nedeniyle başı tümörlerinin sarılık belirtisiyle daha erken evrede teşhis edilebildiğini belirten Prof. Dr. Bahattin Çiçek, "Bu nedenle yakınmalar ilaç aldıktan sonra geçip ardından yine devam ediyor ve sürekli hale geliyorsa mutlaka bir hekime görünmek yaşamsal öneme sahip" dedi. Prof. Dr. Bahattin Çiçek sigara, aşırı kilo, diyabet, alkol kullanımı, kronik pankreatit ve genetik yatkınlığın gelişimi için risk faktörlerini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

BATILI BESLENME TİPİ RİSKİ YÜKSELTİYOR!

Birçok türünde beslenme çok önemli bir faktör. "Yapılan araştırmalar kırmızı et, işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan batı tipi beslenme alışkanlığının riskini kesinlikle artırdığını gösteriyor" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, sebze, meyve ve posalı, tahıllı yiyeceklerin ağırlıklı olduğu Akdeniz tipi beslenmenin ise kanserinden korunmak için kritik önemi olduğunu vurguladı.

Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Fazla yağlı gıdalardan ve alkolden de uzak durulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı antioksidandan zengin renkli sebze ve meyveler ile kuru baklagillerin daha çok tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunların yanı sıra işlenmiş beyaz gıdaları beslenme alışkanlığından çıkarmak ve düzenli olarak egzersiz yapmak da diğer önlemler arasında yer alıyor.

Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ ARTIYOR

günümüzde ömrün uzaması nedeniyle daha sık görülüyor, fakat geç belirti verdiği ve bu belirtiler genelde başka hastalıklarla karıştırıldığı için erken evrede teşhis edilemiyor. Ancak tedavideki gelişmeler bu alandaki umutları artırıyor. "Tedaviyi belirlemek için öncelikle tümörün hangi evrede olduğunu bilmemiz gerek" diyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, tümörün safra gibi çevre organları etkileme durumunun da dikkate alındığını söyledi.

Bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserini işaret ediyor

Cerrahi ve kemoterapi başta olmak üzere radyoloji, nükleer tıp, hatta beslenme düzeninin de dahil edildiği çoklu bir tedavi yaklaşımının kanserinin tedavisinde büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Özlem Er sözlerine şöyle devam etti: "Bu kanserin tedavisinde kemoterapi ilaçlarının etkinliği artıyor. Günümüzde geliştirilen ilaçlar sayesinde çok yoğun tedavileri bile her yaş grubunda hastalarımızın yaşam kalitelerini de koruyarak rahatlıkla uygulayabiliyoruz."

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