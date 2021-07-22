Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

BAŞ AĞRISI

Kötüleşen baş ağrıları, beyin tümörü olan kişilerin yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın bir semptom. Beyindeki bir tümör, hassas sinirlere ve kan damarlarına baskı uygulayabilir. Bu, yeni baş ağrılarına veya aşağıdakiler gibi eski baş ağrınızda bir değişikliğe neden olabilir:

Kalıcı ağrınız var, ancak migren gibi değil.

Sabah ilk kalktığınızda daha çok acıyor.

Kusma veya yeni nörolojik semptomlar eşlik eder.

Egzersiz yaptığınızda, öksürdüğünüzde veya pozisyon değiştirdiğinizde daha da kötüleşir.

Reçetesiz satılan ağrı kesiciler hiç yardımcı olmuyor.



Tüm bunlara rağmen baş ağrınız eskisinden daha fazla ya da eskisinden daha kötü olsa bile, bu beyin tümörünüz olduğu anlamına gelmez. Fakat insanlar, atlanan bir yemekten, uykusuzluktan sarsıntı veya felce kadar çeşitli nedenlerle baş ağrısı çekerler.