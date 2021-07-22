Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

KAFA KARIŞIKLIĞI VE HAFIZA KAYBI
Hafıza sorunları, frontal veya temporal lobdaki bir tümörden kaynaklanabilir. Frontal veya parietal lobdaki bir tümör de muhakeme ve karar vermeyi etkileyebilir. Örneğin;
Konsantre olmak zordur ve kolayca dikkatiniz dağılır.
Genellikle basit konularda kafanız karışır.
Çoklu görev yapamazsınız ve planlama yaparken sorun yaşayabilirsiniz.
Kısa süreli hafıza sorunlarınız var.
Bu belirtiler, herhangi bir aşamada bir beyin tümörü ile olabilir. Ayrıca kemoterapi, radyasyon veya diğer kanser tedavilerinin bir yan etkisi olabilir. Bu sorunlar yorgunlukla daha da kötüleşebilir.
Hafif bilişsel sorunlar, beyin tümörü dışında çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Diğer şeylerin yanı sıra vitamin eksiklikleri, ilaçlar veya duygusal bozuklukların sonucu da olabilirler.