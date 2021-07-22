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Haberler Galeri Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor
Giriş Tarihi: 22.07.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 09:13

Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

Birçok beyin tümörü türü bulunur. Bazıları kötü huylu tanımlanırken bazıları iyi huylu olarak belirlenir. Bazı kötü huylu tümörler, ilk olarak beyinde oluşmaya başlar ve bu tür tümörler, birincil beyin kanseri olarak adlandırılır. Fakat bazen kanser vücudun başka bölümünde gelişme gösterirken beyne yayılır ve bu tip tümörlere ise ikincil beyin tümörü adı verilir.

Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

Beyin tümörlerinin birçok potansiyel semptomu vardır, ancak bir kişinin hepsine sahip olması olası değildir. Ayrıca semptomlar, tümörün beyinde nerede büyüdüğüne ve ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak değişir. Beyin tümörlerinin en yaygın semptomlarından bazılarına ve ayrıca tümörün yeri hakkında bir ipucu sağlayabilecek bazı semptomları ise sizler için derledik.

Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

OKUMA, KONUŞMA VE YAZMA SORUNLARI

Serebrumun belirli kısımları, beyinciğin belirli kısımları, temporal lob ve parietal lob gibi bölümlerde ortaya çıkan bir beyin tümörü beynin okuma, konuşma ve yazma bölümlerini etkileyeren bu eylemlerde karışıklık ve zorlanma yaşamanıza neden olabilir.

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Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

BAŞ AĞRISI

Kötüleşen baş ağrıları, beyin tümörü olan kişilerin yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın bir semptom. Beyindeki bir tümör, hassas sinirlere ve kan damarlarına baskı uygulayabilir. Bu, yeni baş ağrılarına veya aşağıdakiler gibi eski baş ağrınızda bir değişikliğe neden olabilir:

Kalıcı ağrınız var, ancak migren gibi değil.
Sabah ilk kalktığınızda daha çok acıyor.
Kusma veya yeni nörolojik semptomlar eşlik eder.
Egzersiz yaptığınızda, öksürdüğünüzde veya pozisyon değiştirdiğinizde daha da kötüleşir.
Reçetesiz satılan ağrı kesiciler hiç yardımcı olmuyor.

Tüm bunlara rağmen baş ağrınız eskisinden daha fazla ya da eskisinden daha kötü olsa bile, bu beyin tümörünüz olduğu anlamına gelmez. Fakat insanlar, atlanan bir yemekten, uykusuzluktan sarsıntı veya felce kadar çeşitli nedenlerle baş ağrısı çekerler.

Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

KİŞİLİK VE RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ

Beyindeki tümörler, kişiliğinizi ve davranışınızı etkileyerek beyin işlevini bozabilir. Ayrıca açıklanamayan ruh hali değişimlerine neden olabilirler. Örneğin: kolay sinirlenmek, aniden mutlu veya üzgün hissederken hızlı geçişler, sosyal bir insanken içine kapanmaya başlamak gibi belirtiler, tümörün neden olduğu belirtiler arasında yer alabilir.

Kişilik değişiklikleri ve ruh hali değişimleri, zihinsel bozukluklar, madde kötüye kullanımı ve beyni içeren diğer bozukluklardan da kaynaklanabilir.

Bu belirtiye dikkat! Vücutta böyle sinyal veriyor

KAFA KARIŞIKLIĞI VE HAFIZA KAYBI

Hafıza sorunları, frontal veya temporal lobdaki bir tümörden kaynaklanabilir. Frontal veya parietal lobdaki bir tümör de muhakeme ve karar vermeyi etkileyebilir. Örneğin;

Konsantre olmak zordur ve kolayca dikkatiniz dağılır.
Genellikle basit konularda kafanız karışır.
Çoklu görev yapamazsınız ve planlama yaparken sorun yaşayabilirsiniz.
Kısa süreli hafıza sorunlarınız var.

Bu belirtiler, herhangi bir aşamada bir beyin tümörü ile olabilir. Ayrıca kemoterapi, radyasyon veya diğer kanser tedavilerinin bir yan etkisi olabilir. Bu sorunlar yorgunlukla daha da kötüleşebilir.

Hafif bilişsel sorunlar, beyin tümörü dışında çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Diğer şeylerin yanı sıra vitamin eksiklikleri, ilaçlar veya duygusal bozuklukların sonucu da olabilirler.

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