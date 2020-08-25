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Haberler Galeri Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin
Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:24

Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

her derde deva! Özellikle kemikleri yenileyen, devamlı tüketildiğinde vücudu temizleyen kemik suyu çorbalarla birlikte tüketildiği gibi birçok yerde tıpkı meyve suları gibi satışa sunuldu. Kemik suyu, uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bıraktığı için uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. İşte kemik suyunun inanılmaz faydaları...

Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

her derde deva! Özellikle kemikleri yenileyen, devamlı tüketildiğinde vücudu temizleyen kemik suyu çorbalarla birlikte tüketildiği gibi birçok yerde tıpkı meyve suları gibi satışa sunuldu. Kemik suyu, uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bıraktığı için uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. İşte kemik suyunun inanılmaz faydaları...

Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

Uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Dünya trendi haline gelmiş , tıpkı meyve sularının satıldığı gibi satışa sunulmuştur. Amerika sokaklarındaki her 3 kişiden birinin elinde bulunan kemik suyu, bizim ülkemizde ise yüz yıllardan beri sofraları süslemektedir.

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Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

Genellikle yemeklerde kullandığımız kemik suyunu aynı zamanda tek başına çorba olarak da tüketilir. Büyükbaş hayvanların kemiklerinden yapılan bu çorbalar daha fazla fayda sağlar.

Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak içilmelidir.

Bu besin adeta ilaç gibi! Beynin yaşlanmasını durduran süper besin

kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat bazı nedenlerden dolayı oranları azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kemik suyu düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

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