Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

HAZIR EKMEKLER

Hazır ekmekler, sadece içerdikleri hidrojene yağlar nedeniyle değil, aynı zamanda sıklıkla potasyum bromat içermeleri sebebiyle de ultra işlenmiş gıdalar kategorisine dahildirler. Potasyum bromat, unun işlenmesi sırasında kullanılan bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ancak, potasyum bromatın kanserojen özellikleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, potasyum bromat içeren hazır ekmeklerin tüketiminden kaçınılması önerilmektedir.