Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
13:44
Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...
Vücudumuz her gün çeşitli hücresel süreçlerin bir yan ürünü olarak serbest radikaller üretir. Bu elektron yüklü parçacıklar, DNA'mıza zarar verebilirler. Yaşlanmayla birlikte artan hücre hasarı ve doku dejenerasyonu ile birlikte, oksidatif stres de ortaya çıkar. Oksidatif stres, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını teşvik edebilir. Ancak bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'ya zarar verme etkisini nötralize ederek oksidatif stresle savaşabilir. Bu gıdaların başında meyve ve sebzeler gelir çünkü içerdikleri antioksidanlarla bilinirler. Bununla birlikte, kanserojen gıdaların tüketilmesi kanser riskini artırabileceğinden, bu tür besinlerden uzak durmak önemlidir.