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Haberler Galeri Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:44

Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

Vücudumuz her gün çeşitli hücresel süreçlerin bir yan ürünü olarak serbest radikaller üretir. Bu elektron yüklü parçacıklar, DNA'mıza zarar verebilirler. Yaşlanmayla birlikte artan hücre hasarı ve doku dejenerasyonu ile birlikte, oksidatif stres de ortaya çıkar. Oksidatif stres, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını teşvik edebilir. Ancak bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'ya zarar verme etkisini nötralize ederek oksidatif stresle savaşabilir. Bu gıdaların başında meyve ve sebzeler gelir çünkü içerdikleri antioksidanlarla bilinirler. Bununla birlikte, kanserojen gıdaların tüketilmesi kanser riskini artırabileceğinden, bu tür besinlerden uzak durmak önemlidir.

Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

İŞLENMİŞ GIDALAR

Kanserden kaçınma konusunda işlenmiş gıdaların önlenmesi önemlidir. Yapılan araştırmalar, işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasıyla kanser riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

Bilim insanları, işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla kanser riskinin de arttığını belirtmektedirler.

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Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı için işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.

Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

HAZIR EKMEKLER

Hazır ekmekler, sadece içerdikleri hidrojene yağlar nedeniyle değil, aynı zamanda sıklıkla potasyum bromat içermeleri sebebiyle de ultra işlenmiş gıdalar kategorisine dahildirler. Potasyum bromat, unun işlenmesi sırasında kullanılan bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ancak, potasyum bromatın kanserojen özellikleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, potasyum bromat içeren hazır ekmeklerin tüketiminden kaçınılması önerilmektedir.

Bu besin adeta kanseri mıknatıs gibi çekiyor! DNA yapısını tamamen bozan o yiyecek...

HAZIR ÇORBALAR

Rafta dayanıklı yemekler genellikle "ultra işlenmiş" kategoride yer alan malzemeleri içerirler. Bu tür ürünler genellikle uzun raf ömrü için işlenmiş ve katkı maddeleriyle zenginleştirilmişlerdir.

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