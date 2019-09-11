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  • Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

Bu diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bazı içerdikleri ve mineraller sayesinde sağlığımıza ciddi şekilde faydalar sağlar. Diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan besinler nelerdir? Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinlerle bu mümkün olmaktadır. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 ...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 09:43
Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bazı içerdikleri ve mineraller sayesinde sağlığımıza ciddi şekilde faydalar sağlar. Diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan besinler nelerdir? Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinlerle bu mümkün olmaktadır. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 ...

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

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Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

KURUYEMİŞLER

Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

ÇEKİRDEK

Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

BALIK

En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

KIRMIZI MEYVELER

Özellikle Tip 2 hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurken Tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerini dengeleme açısından oldukça önemli.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili besin

BAKLAGİLLER

Lif deposu olan baklagiller, sadece hastalarının değil aslında herkesin haftada en az iki kez tüketmesi gereken grubunda. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu , kandaki şeker oranını dengeliyor.

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