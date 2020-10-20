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Haberler Galeri Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

Bu sayesinde ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

Soğuyan havalar, hastalarının ağrılarını da tetikliyor. Özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. hastalıkların alevlenme ve sönmelerle gelen bir hastalık olduğunu, kış aylarında bu alevlenmelerin artabileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ''Romatizma hastaları, şiddetli dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı "Romatizma Orucu" ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, gibi doğanın sunduğu mucizevi , ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar." dedi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:22
Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, gibi doğanın sunduğu mucizevi , ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de kontrolünde önemli bir rol oynar.

Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

PATLICAN, DOMATES, BİBER VE PATATESTEN UZAK DURUN!

Özellikle hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, "Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor.

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Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürünler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır'' diyor.

Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

KELLE PAÇA VE KEMİK SUYUNU İHMAL ETMEYİN!

hastalığını tetikleyen faktörlerden birinin vücudumuzdaki kolajenin azalması olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesi.

Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle kelle ve paça çorbalarının bol bol tüketilmesi gerekir'' önerisinde bulunuyor.

Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

EN ÖNEMLİ NEDENİ, BESLENME BOZUKLUĞU VE GIDA KATKI MADDELERİ

Romatizmal hastalıkların giderek artmasındaki en önemli nedenin, beslenme bozukluğu ve besinlerde kullanılan kimyasal katkı maddeleri olduğuna işaret eden Dr. Ümit Aktaş, " hastalığında beslenmenin önemi, nedense hep göz ardı ediliyor.

Bu besinler sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu besinler...

Eğer bir hastası iseniz hayatınızdan şekeri, buğdayı, işlenmiş gıdaları ve glüteni tamamen çıkarmalısınız. Yeni çalışmalar D vitaminin bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Hastaların, yumurta, ciğer gibi D vitamini zengini tüketmeleri gerekiyor. Turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin!" diye belirtiyor.

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