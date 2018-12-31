Bu besinler unutkanlıkla savaşıyor! Sağlıklı beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını da geliştirerek unutkanlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. İşte günümüzün vebası olarak adlandırılan unutkanlığa iyi gelen süper besinler... Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 09:17
Fazla miktarda doymuş yağ içeren yiyecekler kötü kolesterolün yükselmesine, damarlarda plakalar oluşmasına ve dolayısıyla beyne olan kan akışının azalmasına neden olabilir.
Beyne giden kanın olması gerekenden az olması ise kan yoluyla taşınan oksijenin de azalmasına yol açar. Oksijen azlığı kısa sürede hafızanın zayıflamasına, ilerleyen durumlarda ise "vasküler demans"a neden olabilir.
"Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler" beyne ve diğer organlara iyi geldiği bilinen, omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri kapsamaktadır. İŞTE UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BESİNLER Yabanmersini: Yabanmersini üzerine yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni "oksidatif stres"e karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca düzenli olarak yabanmersini tüketmenin öğrenme kapasitesini arttırdığı ve motor becerileri geliştirdiği yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Hafızanızı güçlendirmek için günde bir avuç yabanmersini yiyebilirsiniz.
Kepekli Tahıllar: Her organ gibi beyninde yeterli oksijen alabilmek için düzenli kan akışına ihtiyacı vardır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar.
Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle değiştirmek uzun dönemde hafızanın korunması için atılacak iyi bir adımdır.
Elma: Bir antioksidan çeşidi olan "quercetin" bakımından zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli hafızayı geliştirmek için önerilen besinler arasındadır. Brokoli aynı zamanda folik asit için iyi bir kaynaktır. Kuruyemişler: Yağ asitleri ve yaşla birlikte görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatan E vitamini bakımından zengin olan kabuklu yemiş ve tohumlar unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasında yer almaktadır.
Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden birini her gün bir avuç yemek hafızanın korumasına katkıda bulunur.
Nar Suyu: Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan "serbest radikallere" karşı etkin koruma sağlar.
Nar suyu gibi antioksidan etkisi bulunan portakal, çilek, greyfurt gibi meyvelerde unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur. Nar suyu ekşi gelirse yarı yarıya suyla karıştırarak içebilirsiniz.