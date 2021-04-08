Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:51

Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

içerdikleri mineraller sayesinde sağlığımıza çeşitli etkilerde bulunmaktadır. döneminin etkisi, iş hayatındaki yorgunluk çoğu zaman mutsuzluk için önemli bir faktör olabiliyor. Bu noktada tükettiğimiz gıdalar bize yardımcı oluyor. Bazı gıdalar gibi maddeler içerdiklerinden dolayı vücudumuza mutluluk veriyor. Peki mutluluk veren gıdalar nelerdir? İşte serotonin ve deposu ...

Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan ...

Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

SON DAKİKA