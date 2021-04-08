Bu besinlere dikkat! Mutluluk verdiği resmen ortaya çıktı

Gıdalar içerdikleri mineraller sayesinde sağlığımıza çeşitli etkilerde bulunmaktadır. Pandemi döneminin etkisi, iş hayatındaki yorgunluk çoğu zaman mutsuzluk için önemli bir faktör olabiliyor. Bu noktada tükettiğimiz gıdalar bize yardımcı oluyor. Bazı gıdalar serotonin gibi maddeler içerdiklerinden dolayı vücudumuza mutluluk veriyor. Peki mutluluk veren gıdalar nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...