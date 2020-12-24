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Bu halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük halidir. Bu yorgunluk hissi bir kez geldiğinde günün kalan diğer zamanlarını işlevsel kullanamamıza sebep olmaktadır. Biz bunu halsiz kalmak diye adlandırırız.Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik kimi zaman tamamen psikolojik olabilir. Gün boyu tükettiğimiz vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Peki hangi halsizliği yok ediyor? İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 09:24
Bu gıdalar halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

kimi zaman tamamen psikolojik olabilir. Gün boyu tükettiğimiz vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Peki hangi halsizliği yok ediyor? İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...

Bu gıdalar halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

Yetersiz beslenme ise bu enerjinin tam olarak sağlanamamasına ve halsizliğe yol açabilir. Doğru gıdaları tüketerek enerjinizi arttırabilir ve halsizlikten kurtulabilirsiniz.

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Bu gıdalar halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

Protein: Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.

Bu gıdalar halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.

Bu gıdalar halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi gıdalar

Yoğurt: Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

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