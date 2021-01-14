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Bu mutluluk veriyor! İşte ve deposu gıdalar

Pandemiden dolayı evde kalmak süreleri uzadı. Bu durumdan kaçınmak için yapılacaklar arasında, tüketeceğiniz güçlü bir yere sahip. Bazı besinler, içerdikleri gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. İşte serotonin ve deposu besinler...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 09:15
Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren nelerdir? İşte ve deposu besinler...

Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan ...

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Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

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