Bu gıdalar mutluluk veriyor! İşte dopamin ve serotonin deposu gıdalar

Pandemiden dolayı evde kalmak süreleri uzadı. Bu durumdan kaçınmak için yapılacaklar arasında, tüketeceğiniz besinler güçlü bir yere sahip. Bazı besinler, içerdikleri serotonin gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...