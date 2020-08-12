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Bu gıdanın yaptığı ortaya çıktı!

Bazı vücudumuza fayda sağlarken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da sağlıksız besinler...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:02
Bu gıdanın bağımlılık yaptığı ortaya çıktı!

Bazı vücudumuza fayda sağlarken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da sağlıksız besinler...

Bu gıdanın bağımlılık yaptığı ortaya çıktı!

BAĞIMLILIK YAPAN BESİNLER!

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

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Bu gıdanın bağımlılık yaptığı ortaya çıktı!

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