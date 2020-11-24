Bu gıdaya dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Böbrek taşı düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu bir süreç. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte böbrek taşına neden olan besinler...