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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındırın!

Metabolizmanın yavaş çalışması, belli bölgelerde yağ birikimine sebep olurken kilo vermeyi zorlaştırıyor. Ama beslenme ve egzersizle vücudu yağlardan arındırmak mümkün.

İşte evde beş dakikada hazırlayıp fit bir görünüme kavuşacağınız 7 içecek tarifi...

Giriş Tarihi: 09.04.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:06
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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ:

Hem karaciğer temizliği hem sivilcelerinize iyi gelecek olan, aynı zamanda yağ yakan özelliğiyle mucize bir içecek tarifi.

Malzemeler:

2 avuç dolusu saplarıyla maydanoz (15 dal )
1 büyük çay bardağı içme suyu
1 limonun suyu

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

HAZIRLANIŞI:

Saplarıyla maydanoz ve su blenderden geçirilir. Üzerine 1 adet sıktığımız limonun suyu ilave edilir. Bu karışım sabahları kahvaltıdan 15-20 dakika önce içilir ve 15 gün devam edilir. 15 gün sonra yağları yakan maydanozlu limon kürüne 3-5 gün ara verilir. Sonra tekrar 15 günlük kür daha maydanozlu limon kürüne devam edilir. Maydanoz ve limonun tansiyon düşürücü bir özelliği olduğu için tansiyon hastalarına önerilmemektedir.

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

ZENCEFİLLİ KOKTEYL:

Malzemeler:

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
1 salatalık
1 limon
1-2 nane yaprağı
700 ml su

Hazırlanışı:

Salatalığı soyun ve ince ince dilimleyin. Sonra limon, lime ve zencefili de aynı şekilde dilimleyin. Bütün malzemeleri 2 litre suya nane yapraklarıyla birlikte ekleyin. Gece boyunca buzdolabında bekletin. Her gün 3 bardak, özellikle sabahları aç karnına ve yemeklerden önce içebilirsiniz.

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

ELMALI SMOOTHİE:

Elma, hücrelerin emilebilir yağ miktarını azaltır. Ayrıca yağ yakımına da ciddi biçimde yardımcı olur.

Malzemeler:

1 su bardağı ev yapımı yoğurt
Rendelenmiş 1 elma
1 yemek kaşığı bal
Yarım su bardağı badem
Biraz tarçın
Yarım litre yağsız süt

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

HAZIRLANIŞI:

Malzemelerin hepsini blender yardımıyla karıştırdıktan sonra sağlıklı içeceğiniz tüketmeye hazır hale geldi bile. Beş dakikada hazırladığınız bu içecekle hem sağlıklı hem fit olmanın tadını çıkarın.

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

CHİA VE LİMONLU İÇECEK:

Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bu doğal içecek soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor, vücudu temizliyor ve yağ birikimini önlüyor. Bu nedenle dünyada çok sayıda kişi bu içeceği günlük beslenmelerine dahil etti.

Malzemeler:

Limon suyu (1/2 adet limondan)
Chia tohumu (1 yemek kaşığı)
Bal (1 yemek kaşığı)
Su (1,5 su bardağı)

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Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!
Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındrın!

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle chia tohumlarını en az 1 saat suda bekletmeniz gerekiyor. Chia tohumları suyu emince, içindeki lifler nedeniyle jelimsi topak görünümünü alacak. Ardından tüm malzemeleri mutfak robotuna koyup iyice karıştırın. İşte hepsi bu. Yağ yakıcı içeceğiniz hazır. Bu lezzetli içeceği her gün sabahları tüketmelisiniz. Böylece metabolizmanız hızlanacak, daha hızlı ve etkili şekilde kilo vereceksiniz.

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