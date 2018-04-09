Bu karışımla vücudunuzu yağlardan arındırın!

CHİA VE LİMONLU İÇECEK:

Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bu doğal içecek soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor, vücudu temizliyor ve yağ birikimini önlüyor. Bu nedenle dünyada çok sayıda kişi bu içeceği günlük beslenmelerine dahil etti.



Malzemeler:

Limon suyu (1/2 adet limondan)

Chia tohumu (1 yemek kaşığı)

Bal (1 yemek kaşığı)

Su (1,5 su bardağı)